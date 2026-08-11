حساء لحم الكلاب لمواجهة الحر.. طقوس الصيف في كوريا الشمالية

دعت السلطات في كوريا الشمالية المواطنين إلى تناول حساء لحم الكلاب خلال موجة الحر التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية، في إطار ما يُوصف بأنه تقليد غذائي لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، بحسب صحيفة «إندبندنت».

كما نقلت صحيفة «رودونغ سينمون»، الناطقة باسم الحزب الحاكم موضوعاً مستقلاً لحساء لحم الكلاب، وصفته فيه بأنه أحد الأطعمة الصيفية التقليدية، مستعيدةً مقولة شعبية قديمة تقول: «حتى لو انسكب حساء لحم الكلاب على قدمك خلال أيام الصيف الحارة، فإنه يصبح دواءً»، في إشارة إلى الاعتقاد الراسخ بفوائده خلال هذه الفترة من العام.

وصوّرت وسائل الإعلام الرسمية كيم جونغ أون على أنه زعيم يتحمل الظروف القاسية جنباً إلى جنب مع شعبه، وروّجت لعدد من الأطعمة والمشروبات، من بينها حساء لحم الكلاب ومرق الدجاج، باعتبارها وسائل تساعد على التكيّف مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأفاد التلفزيون الرسمي، بأن درجة الحرارة بلغت 36.7 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة تُسجَّل في البلاد منذ بدء تسجيلات الأرصاد الجوية.

وأولت وسائل الإعلام الرسمية اهتماماً غير مسبوق لأسابيع الصيف الحارة، المعروفة محلياً باسم «سامبوك»، أو ما يُعرف بـ«أيام الصيف اللاهبة»، حيث كثّفت تغطيتها للإرشادات الصحية المرتبطة بهذه الفترة.

ومن بين أبرز التوصيات التي لفتت الانتباه الدعوة إلى تناول حساء لحم الكلاب، استناداً إلى اعتقاد تقليدي شائع يفيد بأنه يساعد الجسم على تحمّل حرارة الصيف.

ونقلت صحيفة «رودونغ سينمون»، الناطقة باسم الحزب الحاكم، عن طبيب في مستشفى بيونغ يانغ العام توصيته بتناول أطعمة ذات تأثير مُبرِّد، مثل البطيخ والخيار والفاصوليا الخضراء، إلى جانب «الأطعمة المغذية»، التي شملت حساء لحم الكلاب، وعصيدة السمك، وعصيدة الفاصوليا الحمراء.

وأشار تقرير الصحيفة إلى تنظيم مسابقة وطنية لطهي لحم الكلاب في وقت سابق من العام الحالي، في خطوة تعكس استمرار الترويج لهذا الطبق بوصفه جزءاً من الموروث الغذائي التقليدي.

وبثّ التلفزيون المركزي الكوري، خلال الأسبوع الحالي، برامج توعوية تناولت سبل الحفاظ على الصحة أثناء موجات الحر الشديدة، موصياً بالإكثار من المشروبات المرطبة، وممارسة السباحة والأنشطة الرياضية في الهواء الطلق.