"الكسل" بطريقة صحية.. 10 أغسطس العالم يحتفل بحقه في الراحة

في العاشر من أغسطس من كل عام، يحتفل العالم بـ"اليوم العالمي للكسل"، مناسبة غير رسمية تذكرنا بأهمية التوقف قليلاً عن سباق الحياة اليومي.

ولا يعني الكسل هنا التخلي عن المسؤوليات، بل منح العقل والجسد استراحة مستحقة من الانشغال المستمر، حيث يحتفل البعض بنوم أطول، مشاهدة فيلم، أو نزهة هادئة في الهواء الطلق.

وبين الحين والآخر يحتاج المرء إلى الابتعاد عن إيقاع الحياة السريع والهروب إلى راحة مدروسة يستعيد فيها نشاطه، ويستمتع بلحظات ثمينة رفقة العائلة والأصدقاء تعينه على استكمال مهامه اليومية.