موسكو تتزيّن بالألوان.. الآلاف يحوّلون نهر يوزا إلى كرنفال مائي

تحوّل نهر يوزا في العاصمة الروسية موسكو إلى مسرح لاحتفال رياضي وترفيهي واسع، مع تجمع أكثر من 4000 مشارك في مهرجان كبير لرياضة التجديف وقوفاً على الألواح المائية، في فعالية أقيمت وسط أجواء احتفالية اتسمت بالحيوية والألوان.

وشهد المهرجان مشاركة واسعة من هواة الرياضة والأنشطة المائية، حيث انطلق المشاركون على ألواح التجديف فوق مياه نهر يوزا، مرتدين أزياء تنكرية وملابس ذات طابع احتفالي، ليبدو المشهد أقرب إلى كرنفال مائي مفتوح منه إلى منافسة رياضية تقليدية.

وتعتمد رياضة التجديف وقوفاً على الوقوف فوق لوح عريض نسبياً، واستخدام مجداف لتحريك اللوح، وهي رياضة تجمع بين النشاط البدني والتوازن والاستمتاع بالمياه، وتحوّلت خلال السنوات الماضية إلى واحدة من الرياضات الترفيهية التي تستقطب أعداداً متزايدة من الممارسين حول العالم.

ولم يقتصر المهرجان على ممارسة الرياضة، بل اتخذ طابعاً اجتماعياً وترفيهياً واضحاً، إذ أضفت الأزياء التنكرية والمشاركة الجماعية الكثيفة أجواء كرنفالية على الفعالية، وحوّلت النهر إلى مساحة مفتوحة للاحتفال والتفاعل بين المشاركين والمتابعين.

وبفضل العدد الكبير للمشاركين والطابع البصري اللافت للأزياء والألواح المتحركة فوق المياه، قدم مهرجان يوزا مشهداً جماهيرياً مميزاً، جمع بين الرياضة والترفيه والاستعراض، وأضفى على أحد أنهار موسكو أجواء احتفالية غير معتادة.