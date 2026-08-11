«نفائس المداد».. رحلة عبر الزمن في «جمعية الصحفيين»

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية معرض «نفائس المداد» للفنان والخطاط، علي عبدالله الحمادي، عضو جمعية الصحفيين الإماراتية، بمقر الجمعية في دبي.

ويأخذ المعرض زواره في رحلة عبر الزمن، من خلال مجموعة من المخطوطات النادرة، والمصاحف الشريفة التي تعكس دقة النساخ وجماليات التشكيل، إلى جانب الأقلام التراثية والمحابر التاريخية التي توثق تطور أدوات الخطاط عبر العصور، فضلاً عن مقتنيات تراثية تستعرض تاريخ الكتابة العربية، وتبرز أبعادها الجمالية والفنية وتطورها عبر الزمن.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية، فضيلة المعيني، إن «المعرض ينطلق من رؤية الجمعية في صون الإرث الحضاري، وتعزيز الوعي بقيمة الفنون الأصيلة التي شكلت جزءاً من تاريخ الأمة وهويتها»، وأضافت: «تنظيم المعرض لا يقتصر على عرض مقتنيات قيمة، وإنما يمثل رحلة في ذاكرة الحضارة، نستحضر من خلالها مكانة الكلمة، وقدسية العلم، وعظمة الإبداع الذي خطه العلماء والخطاطون والوراقون، فكانت هذه المخطوطات والمقتنيات شاهدة على ازدهار الثقافة العربية والإسلامية عبر العصور».

وتابعت فضيلة المعيني: «نحرص على تقديم مبادرات نوعية تجمع بين الإعلام والثقافة، وتسهم في ترسيخ مكانة الخط العربي والمخطوطات بوصفهما رافداً مهماً للإبداع الإنساني، ومنصة لنقل هذا التراث الغني إلى الأجيال الحالية والمقبلة».

من جانبه، قال الفنان والخطاط، علي الحمادي، وهو أول خطاط إماراتي يمتلك متحفاً شخصياً لنوادر الخط العربي والمصاحف التاريخية، إن «نفائس المداد» يمثل حصاد رحلة طويلة من الشغف والبحث عن هذه المقتنيات الثمينة، ودراسة تاريخ الكتابة العربية وفنونها