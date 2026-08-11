تحذيرات حول «الراين»: قد يصبح غير صالح للملاحة

بسبب استمرار انخفاض منسوب المياه، أطلق خبراء في النقل النهري بألمانيا تحذيرات بشأن وضع نهر الراين.

وقال المدير التنفيذي للرابطة الألمانية للنقل النهري، ينس شفانن، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، إنه من المتوقع أن يسجل مقياس المياه في كاوب، المهم للملاحة والاقتصاد، قراءة في خانة الآحاد للمرة الأولى خلال هذا الأسبوع.

وحذّر من أن شركات النقل التجاري لن تتمكن، عند مستويات المياه المنخفضة إلى هذا الحد في المنطقة، من نقل البضائع، موضحاً أن الأمر نفسه ينطبق على رحلات اليوم الواحد والرحلات السياحية النهرية.

وتابع: «من حيث المبدأ، لن يصبح الراين صالحاً للملاحة على امتداده، وبالتالي سينقسم إلى جزأين»، موضحاً أنه يمكن أن تستمر حركة السفن بين موانئ أمستردام وروتردام وأنتويرب، وشمال الراين - ويستفاليا حتى كولونيا، عبر الراين وشبكة القنوات في غرب ألمانيا، بينما تستمر في المناطق الواقعة جنوباً حركة السفن على روافد الراين.