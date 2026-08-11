«مكعبات» تروي قصص مقتنيات في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي

يطلق متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، في 21 الجاري، معرض «LEGO® SHOWS Natural Brickstory»، في تجربة عالمية تقام للمرة الأولى وتستمر لفترة محدودة، وتتيح للزوار استكشاف 13.8 مليار سنة من التاريخ الطبيعي، من خلال البناء والإبداع والتجارب التفاعلية.

ويجمع المعرض بين إبداعات مكعبات ليغو، والعينات العلمية والمقتنيات الاستثنائية للمتحف، ضمن تجربة غامرة تستهدف الزوار من مختلف الأعمار، وتتيح لهم المشاركة في أنشطة بناء تعاونية مستوحاة من تاريخ الأرض وتطور الحياة البرية والكون.

وتتضمن التجربة مجموعة من مسارات الاستكشاف وورش العمل والأنشطة العملية التي تسهم في تحويل المفاهيم العلمية إلى تجارب إبداعية تفاعلية، وتعزز الفضول والتعلم من خلال اللعب والبناء والاكتشاف.

وقال مدير متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، الدكتور بيتر سي. كيارغارد، إن «اللعب يشكل أساساً مهماً للتعلم والاكتشاف، لما يوقظه من فضول ويحفزه من خيال وإبداع، وهي قِيَم تشكل جوهر الاكتشافات العلمية».

من جانبها، قالت مديرة إدارة الشراكات والتطوير التجاري بالإنابة في متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، علياء الحمادي، إن المعرض يجمع بين الإبداع الذي تتميز به «ليغو» والقصص العلمية التي يرويها المتحف.