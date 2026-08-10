القرية العالمية تحفّز أصحاب المشروعات المبتكرة على الانضمام لموسمها الـ 31

مع اقتراب انطلاق الموسم الـ31، دعت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشروعات ومشغّلي الامتيازات التجارية في قطاع المأكولات والمشروبات إلى تسجيل اهتمامهم وتقديم مفاهيمهم أمام ملايين الضيوف من مختلف أنحاء المنطقة، حيث توفر القرية العالمية في دبي، بفضل سجلها الحافل بالنجاحات، فرصاً استثنائية وبيئة مثالية لازدهار الأفكار المبتكرة والمفاهيم الرائدة ونمو الأعمال.

ويتيح الموسم الـ31 للشركات والمشروعات العاملة في قطاع المأكولات والمشروبات فرصة المشاركة ضمن فئتين مخصصتين هما: «المطاعم والمقاهي» و«الأكشاك وعربات الطعام». وتم فتح باب التسجيل ضمن فئة المطاعم والمقاهي بدءاً من السابع من الشهر الجاري وحتى 18 منه، على أن يبدأ التسجيل ضمن فئة الأكشاك وعربات الطعام من بعد غد وحتى 26 الجاري، وتستقبل الفئتان طلبات المشاركة من العلامات المستقلة الصاعدة ورواد القطاع، إلى جانب المشغّلين المتخصصين الراغبين في توسيع حضورهم، والوصول إلى جمهور أوسع.

كما تتيح القرية العالمية للشركات المشاركة دعماً متكاملاً يشمل تجهيز المساحات، بما يتناسب مع متطلبات الشركاء، والمساعدة في استصدار تأشيرات الموظفين، وإنجاز الإجراءات الجمركية للمنتجات المستوردة، وتوفير مرافق التخزين، ودعم إجراءات التسجيل، وتوفير أجهزة الدفع الإلكترونية للمستأجرين الفرعيين، إلى جانب الإرشاد التشغيلي طوال الموسم، حيث تسهم هذه المزايا مجتمعة في توفير منصة قوية لنمو أعمال قطاع المأكولات والمشروبات ضمن إحدى الوجهات الأكثر تنوعاً وحيوية على مستوى المنطقة، مع تقديم تجارب ضيافة مميزة للضيوف طوال الموسم.

وتوفّر القرية العالمية منظومة مثالية تمكّن الشركات وأصحاب المشروعات من تحقيق أهدافهم، والإسهام في مسيرة النمو المتسارعة التي تشهدها الوجهة، بما يتيح للعلامات التواصل المباشر مع مجتمع أعمال أوسع، فضلاً عن المقيمين والسياح من أكثر من 90 ثقافة.

وشهد الموسم الـ30 مشاركة أكثر من 250 من منافذ المأكولات والمطاعم، قدّم كل منها للضيوف تشكيلة متنوعة من النكهات والأطباق المميزة التي تعكس ثقافات من مختلف أنحاء العالم.

وتدعو القرية العالمية الشركات وأصحاب الأعمال الراغبين في إطلاق مشروعاتهم الفريدة في قطاع المأكولات والمشروبات، ضمن إحدى الوجهات الأكثر استقطاباً للضيوف في المنطقة، إلى تقديم طلباتهم من خلال منصة الأعمال الرقمية التابعة للقرية العالمية عبر:https://business.globalvillage.ae/.

• 250 من منافذ المأكولات والمطاعم شهدها الموسم الماضي في «القرية».