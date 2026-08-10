قضية «الممرض السفاح» تتسع في ألمانيا.. التحقيق في أكثر من 120 حالة وفاة جديدة

تتسع أبعاد قضية ممرض سابق أدين بالفعل في ألمانيا بقتل عشرة مرضى، حيث تحقق النيابة العامة في مدينة آخن حاليا في أكثر من 120 حالة اشتباه أخرى،

وقالت المتحدثة في آخن إنه جرى حتى الآن عمليات استخراج رفات في 39 حالة. وبحسب متحدث باسم النيابة العامة في كولونيا، التي تجري تحقيقات أيضا، أمرت النيابة باستخراج الرفات في سبع حالات.

وكانت محكمة آخن الإقليمية قد أدانت الممرض السابق في نوفمبرالماضي بقتل عشرة أشخاص والشروع في قتل 27 آخرين، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة. كما أثبتت المحكمة جسامة ذنبه، ما يستبعد في العادة الإفراج عنه بعد قضاء 15 عاما.

ووفقا للحكم، كان الرجل، خلال نوبات عمله الليلية في مستشفى بمدينة فورسلن، يعطي مرضى يعانون حالات مرضية خطيرة من تلقاء نفسه جرعات زائدة من المهدئات، وكان يخلطها في بعض الحالات مع مسكنات للألم، كما كان يعطيها أحيانا أكثر من مرة. ويُعتقَد أن دافعه كان شعورا شخصيا بالانزعاج وتصورا خاصا لديه عن النظام. وكان الممرض قد نفى الاتهامات الموجهة إليه خلال المحاكمة.

وارتكب الرجل الألماني الجرائم المشمولة بالحكم بين ديسمبر2023 ومايو. أما التحقيقات الحالية فتتعلق بجرائم قتل محتملة وقعت قبل هذه الفترة. وكان الرجل يعمل في المستشفى بمدينة فورسلن منذ عام 2020. وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة في آخن: "تمتد التحقيقات حاليا إلى سبتمبر 2022"، موضحة أنه يمكن بالتالي أن تضاف حالات اشتباه أخرى.

وكانت النيابة العامة في آخن قد أعلنت بعد صدور الحكم أنها تعتزم على الأرجح توجيه اتهامات جديدة إلى الممرض. وقالت المتحدثة إن موعد ذلك غير واضح حاليا، وأضافت: "من المرجح أن يكون ذلك خلال العام المقبل".

وتحقق النيابة العامة في كولونيا أيضا في جرائم قتل محتملة، إذ كان الرجل يعمل في مستشفى بمدينة كولونيا حتى عام 2020. وقال المتحدث باسم النيابة إن "التحقيقات تتسم بتعقيد بالغ وستحتاج إلى وقت طويل".