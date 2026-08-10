جريمة مروعة في التجمع الخامس: جثث الأم وابنتيها في سيارة مغطاة .. وجثة الأب في البيت

كشفت أجهزة الأمن المصرية عن جريمة مروعة هزت منطقة التجمع الخامس في القاهرة، بعدما عُثر على ثلاث جثامين لأم وابنتيها داخل سيارة مغطاة، قبل اكتشاف جثمان الأب داخل شقة الأسرة، فيما ألقت الشرطة القبض على مشتبه به قالت التحريات إن خلافات مالية قد تقف وراء الجريمة.

وبدأت الواقعة عندما أثارت سيارة ملاكي ظلت متوقفة ومغطاة لعدة أيام في أحد شوارع حي النرجس شكوك السكان، فأبلغوا الشرطة التي عثرت داخلها على جثامين الأم وابنتيها مصابات بطلقات نارية.

وقادت التحريات إلى منزل الأسرة، حيث عُثر على جثمان الأب داخل الشقة مصاباً بطلق ناري، لتجد جهات التحقيق نفسها أمام مسرحين للجريمة.

وفقا للتحقيقات الأولية، قتل المشتبه به رب الأسرة أولا، ثم أرسل رسالة إلى زوجته أوهمها فيها بأن زوجها تعرض لحادث سير، وزودها بموقع جغرافي طالباً منها التوجه إليه برفقة ابنتيها.

وتوجهت الأم وابنتاها إلى الموقع اعتقاداً منهن أن الأب بحاجة إلى المساعدة، قبل أن يتعرضن لإطلاق النار ويُعثر على جثامينهن لاحقاً داخل السيارة. حسب موقع "اليوم السابع".

وأعلنت أجهزة الأمن القبض على المشتبه به، فيما أشارت التحريات الأولية إلى وجود معاملات وخلافات مالية سابقة بينه وبين رب الأسرة. في حين أكد جيران العائلة لصحيفة "المصري اليوم" أنه "لم تكن هناك خلافات بين العائلة وأي أحد". وقالوا "عمرنا ما سمعنا لهم حس".

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثامين لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص الشقة والسيارة ورفع البصمات والآثار البيولوجية والمقذوفات.

كما قررت التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة في محيط الموقعين وتتبع خط سير السيارة، إلى جانب سماع أقوال الجيران والمقربين من الأسرة لكشف الساعات الأخيرة التي سبقت الجريمة.

وتحاول التحقيقات حالياً تحديد مكان مقتل الأم وابنتيها، وكيف نُقلت جثامينهن إلى السيارة، وسبب تغطيتها وتركها في الشارع، فضلاً عن طبيعة الخلاف المالي الذي يُشتبه في أنه تحول إلى دافع لإبادة الأسرة.