مدافع أبعد الكرة خارج الملعب وخارج الستاد فتسبب بحادث سير ( فيديو )

تسبب حادث غريب يعدّ من عجائب كرة القدم، بحادث سير لا يصدق خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية في أوروغواي بأميركا اللاتينية.

فخلال المباراة، التي جمعت فريقي "أوروغواي مونتيفيديو" و"بايساندو"، يوم السبت، أدى تشتيت كرة القدم بصورة طائشة إلى خارج حدود الملعب، إلى وقوع حادث مروري على الطريق السريع المزدحم المحاذي للملعب.

وبعد أن تجاوزت الكرة أسوار الملعب وسقطت في الشارع السريع، وانتقلت من مسرب إلى آخر، اضطر سائق إحدى السيارات إلى استخدام الفرامل فجأة، ما أدى إلى اصطدام السيارة التي كانت تسير خلفه مباشرة بمؤخرة مركبته.

ورصدت الكاميرات هذا المشهد داخل ملعب "باركي أنكاب" في العاصمة مونتيفيديو، قبل أن ينتشر مقطع الفيديو بسرعة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفيما حسم فريق "أوروغواي مونتيفيديو" نتيجة المباراة لصالحه بهدف دون مقابل، كان الخاسرون خارج الملعب السائقين اللذين تورطا في الحادث.

وعلى منصة إكس، انصبت التعليقات على خطأ سائق السيارة الذي قام بالفرملة لتجنب الكرة الطائشة، وتجاهل المعلقون على المنشور المباراة ليركزوا على كيف أن سائق السيارة الذي قام بالفرملة حاول تجنب الكرة بدلا من الاستمرار في القيادة وتسبب بحادث "غير ضروري".