طائرة كندية تعود للمطار وتلغي رحلتها بسبب طفل عنيد

ألغيت رحلة تابعة لشركة طيران "بورتر ايرلاينز" في كندا الأسبوع الماضي بعد أن رفض طفل صغير الجلوس وربط حزام الأمان، مما أجبر الطائرة على العودة إلى المدرج وتأخرها إلى ما بعد وقت إغلاق مدرج المطار.

وقالت شركة الطيران ومقرها تورونتو يوم الأحد إن ولي الأمر وطاقم الطائرة حاولا مرارا دون جدوى تثبيت الطفل في المقعد قبل إعادة الطائرة إلى مبنى الركاب في مطار فيكتوريا الدولي في مقاطعة بريتيش كولومبيا لإنزال ولي الأمر والطفل.

وأوضحت بورتر أن إنزال ولي الأمر والطفل وأمتعتهما تسبب في تأخير الرحلة المتجهة إلى تورونتو يوم الخميس إلى ما بعد وقت إغلاق مدرج المطار في الساعة 12:30 صباحا بالتوقيت المحلي، مما أجبر باقي الركاب على النزول من الطائرة.

واعتذرت بورتر للركاب الآخرين، الذين تم إعادة حجز رحلاتهم في اليوم التالي.

