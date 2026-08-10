"آيفون" القابل للطي .. الاسم والموعد والمواصفات والأسعار

تقترب أبل من دخول سوق الهواتف القابلة للطي لأول مرة، مع تسريبات تكشف ألوان آيفون ألترا المنتظر وتصميمه فائق النحافة، وسط توقعات بإطلاقه الشهر المقبل.

وكشفت التسريبات الجديدة ملامح هاتف آيفون القابل للطي، من الشاشة والتصميم والكاميرات إلى السعر المتوقع، في خطوة قد تعيد رسم تجربة استخدام آيفون وتفتح فصلا جديدا في مسيرة أبل.

وتشير صور جديدة لملحقات حماية الكاميرا الخاصة بهاتف "iPhone Ultra" إلى أن أول هاتف قابل للطي من أبل سيطرح بلونين: الفضي والأزرق الداكن.

ونشر المسرب سوني ديكسون صورا لغطاءين للكاميرا من تصميم طرف ثالث، مُصمّمين خصيصا ليناسبا نتوء كاميرا هاتف آيفون ألترا، أحدهما فضي والآخر أزرق داكن. ويعرف ديكسون بدقة تسريباته لتفاصيل الملحقات والنماذج التجريبية، بما في ذلك نظرته المبكرة لألوان آيفون 18 برو لهذا العام.

وفقا لموقع "macrumors"، تؤكد هذه الصور تقريرا نُشر في مايو، نقلا عن مصدر في سلسلة توريد موقع ماكوورلد، والذي وصف نموذجا كلاسيكيا باللونين الفضي والأبيض، إلى جانب خيار أزرق نيلي مشابه للون الأزرق الداكن في آيفون 17 برو.

وقد وُصف اللون الفضي بشكل منفصل في يونيو/حزيران بأنه أول لون "مؤكد"، بينما أشار تقرير آخر في الأسبوع نفسه إلى أن اللون الداكن قد لا يكون أسود. وتُقدّم ملحقات ديكسون الآن أوضح تأكيد مرئي حتى الآن على وجود اللونين الفضي والأزرق الداكن.

ويُخالف هذا النهج المُتحفظ تصميم هاتف iPhone 18 Pro، الذي يشاع أنه سيضيف لونا كرزيا داكنا وخيارا أزرق فاتحا إلى جانب اللون الفضي هذا العام. كما انتشرت شائعات في البداية عن خيار اللون الأسود لطرازات Pro، إلا أن تقريرا لاحقا أشار إلى أن أبل قررت عدم إضافته هذا العام.

وتُظهر الملحقات المُسربة بوضوح التصميم الذي شاع على نطاق واسع لمنصة الكاميرا في الجزء الخلفي من هاتف iPhone القابل للطي، والذي يتميز بعدستين مرتبتين أفقيا إلى جانب فلاش بيضاوي الشكل وماسح LiDAR. ومن المتوقع الإعلان عن هاتف iPhone Ultra القابل للطي إلى جانب هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max الشهر المقبل.

وتعمل شركة Apple على تطوير هاتف iPhone قابل للطي منذ أكثر من عقد من الزمان، وهي الفترة ذاتها التي تتردد فيها الشائعات حول هذه الفئة من الهواتف. وحان الوقت أخيرا لإطلاق هاتف iPhone يتميز بآلية طي، ومن المتوقع أن نرى أول إصدار من هذا النوع قبل نهاية العام.

وتشير بعض الشائعات إلى إطلاقه بالتزامن مع طرازات iPhone 18 Pro، بينما ترجح أخرى تأخره قليلا -ربما إلى شهر أكتوبر بسبب مشكلات تتعلق بالتصنيع، ولن يتضح الموعد الدقيق إلا عند إطلاق الجهاز. كما لم يتحدد بعد الاسم الذي ستطلقه Apple على هذا الهاتف، غير أن الشائعات تشير إلى احتمالية تسميته بـiPhone Ultra.

وقد استقرت أبل على تصميم قابل للطي يشبه الكتاب، بحيث يكون عرضه أكبر من ارتفاعه، مما سيمنحه طابعا فريدا يميزه عن غيره من الهواتف الذكية القابلة للطي؛ ففي حين تتميز معظم الهواتف القابلة للطي بارتفاع يفوق عرضها، تشير التوقعات إلى أن هاتف آيفون القابل للطي سيأتي بنسبة أبعاد 4:3، على غرار أجهزة iPad.

وصممت أبل هذا الهاتف ليمنح المستخدم تجربة مشابهة لاستخدام جهاز iPad، إذ سيحتوي عند فتحه على شاشة OLED تقارب في حجمها شاشة جهاز iPad mini.

وسيبدو الجهاز مزيجاً يجمع بين خصائص وميزات "آيفون" و"آيباد"، إذ سيوفر وظائف مشابهة لتلك الموجودة في "آيباد" وخيارات واجهة مستخدم تماثله عند فتحه. ويصف مارك غورمان، مراسل وكالة "بلومبرغ"، هذا الجهاز بأنه سيمثل "أكبر تغيير جذري في تاريخ الآيفون".

وسيبلغ حجم الجهاز حوالي 5.5 بوصة عند إغلاقه، و7.8 بوصة عند فتحه، مما يجعله أصغر قليلاً من جهاز "آيباد ميني" الذي يبلغ حجمه 8.3 بوصة.

ومن المتوقع أن تبلغ سماكته 4.5 ملم فقط، ليصبح بذلك أنحف هاتف "آيفون" تنتجه "أبل" على الإطلاق؛ وللمقارنة، فإن أنحف طراز حالي هو "آيفون إير" (iPhone Air) بسماكة 5.6 ملم، لذا فإن إنتاج هاتف أنحف من ذلك يُعد إنجازاً لافتاً.

وتعتمد أبل هيكلا من التيتانيوم لضمان المتانة نظراً لأن الهاتف القابل للطي سيكون فائق النحافة؛ وقد كرّست الشركة جهوداً كبيرة لتطوير مفصلة متينة وشاشة تكاد تخلو من أي ثنية أو تجعد.

ونظراً لأن العديد من الهواتف القابلة للطي المتوفرة في الأسواق تعاني من وجود ثنية واضحة للغاية في المنتصف، فقد سعت أبل إلى تقليل هذا الأثر قدر الإمكان؛ ويُعد الحفاظ على هذه الثنية غير مرئية تقريباً أحد الأسباب التي أدت إلى تأخر Apple في إطلاق هاتف iPhone قابل للطي.

ولن يكون هاتف iPhone القابل للطي رخيص الثمن؛ إذ تشير التوقعات إلى أن سعره سيبدأ من أكثر من 2000 دولار، مما يجعله أغلى هاتف iPhone ضمن تشكيلة عام 2026، بل وأغلى هاتف iPhone على الإطلاق حتى الآن.