تلقى التعازي من أصدقائه وجماهيره في أنحاء العالم .. ميسي في الأرجنتين لوداع والده

وصل ليونيل ميسي إلى الأرجنتين لتوديع والده ووكيل أعماله خورخي ميسي، الذي توفي السبت عن عمر ناهز 68 عاماً، مما خلق أجواء من الحزن والدعم المعنوي لميسي عبر الفضاء الرقمي الافتراضي، حيث تلقى التعازي من أصدقائه وجماهيره العريضة في كافة أنحاء العالم.

وتوفي والد المتوّج بالكرة الذهبية ثماني مرات ليل الجمعة السبت عن عمر ناهز 68 عاماً في إحدى مصحات مدينة روزاريو. ولم يُعلن عن سبب الوفاة. وقالت الأسرة إن خورخي أمضى الأشهر الأخيرة من حياته متنقلاً بين مركز طبي في روساريو ومنزله، برفقة زوجته سيليا وأبنائه رودريجو وماتياس وماريا سول. وقضى ليونيل ميسي بعض الوقت مع والده بعد كأس العالم قبل العودة إلى ناديه إنتر ميامي، الذي عاد إلى صفوفه للمشاركة في المباريات قبل أسبوع.

ووصل النجم الأرجنتيني على متن طائرة خاصة قادمة من الولايات المتحدة برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما. وكان معظمهم يرتدي اللون الأسود، بحسب ما عاينته وكالة فرانس برس في المكان.

وبعد هبوط الطائرة عند الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي (23:40 ت غ)، وفقاً لسلطات المطار، استقل ميسي "سيارة فان" رافقتها سيارات للشرطة.

ووصفت وكالة فرانس برس خورخي بأنه كان السند الثابت لليونيل طوال السنوات الصعبة التي عاشها النجم العالمي خلال مراهقته في برشلونة.

ورافق خورخي ابنه ليونيل عن قرب طوال مسيرته، بدءاً من سنواته الأولى مع برشلونة.

وعمل خورخي في قطاع الصناعات المعدنية في روزاريو، الواقعة على بعد 340 كيلومتراً شمال بوينس آيرس، كما كان يشرف على فرق الفئات العمرية في نادي غراندولي المحلي.

وهو من منح قائد الأرجنتين المستقبلي فرصته الأولى للعب عندما كان في الرابعة من عمره على ملاعب الأحياء الترابية التي اعتاد الأطفال الأرجنتينيون اللعب فيها.

وتغيّرت حياته بالكامل عام 2000 عندما دعا برشلونة الموهبة الصاعدة ميسي، الذي كان يبلغ 13 عاماً آنذاك، إلى الانتقال إلى إقليم كاتالونيا لمتابعة العلاج من نقص هرمون النمو، بالتزامن مع اللعب في فرق الناشئين بالنادي.

وعندها ترك خورخي وظيفته المستقرة في الأرجنتين وزوجته وأطفاله الثلاثة الآخرين، وانتقل إلى إسبانيا مع ليونيل.

وفي ما بعد، أبرم خورخي أول عقد لابنه مع برشلونة، ليصبح وكيل أعماله وممثله الوحيد، أولاً في برشلونة ثم في باريس سان جرمان الفرنسي وميامي.

وقال نجم كرة القدم العالمي (39 عاماً) في وقت سابق "لطالما سعيت إلى نيل رضا والدي منذ الصغر. وبعد كل مباراة، كنت أحرص على سؤاله عن تقييمه لأدائي".

وخلال كأس العالم، عاش قائد المنتخب الأرجنتيني مشاعر متباينة بعدما سجل ثلاثة أهداف في المباراة الافتتاحية أمام الجزائر، وانهمرت دموعه أثناء احتفاله بهدفه الأول.

وقال ليونيل ميسي في مؤتمر صحفي لاحق إن دموعه جاءت على خلفية "أمر لا يمت لكرة القدم بصلة" بعدما عاش "أياماً صعبة".

وبعد ذلك بأيام، أصدرت العائلة بياناً حول الحالة الصحية لوالده خورخي، أوضحت فيه أنه يتلقى العلاج الطبي.

ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، سيُنقل جثمان خورخي إلى مقبرة إل برادو في بيريز، وهي بلدة تقع بالقرب من روساريو شمال بوينس آيرس.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ونادي برشلونة الذي استقبل ميسي عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، من أوائل الجهات التي تقدمت بالتعازي.

وقال نادي برشلونة، الذي قضى ميسي معظم مسيرته معه منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في 2004 وحتى 2021، في بيان: "يشكر نادي برشلونة خورخي ميسي على التزامه تجاه نادينا، وعلى ثقته بنا في بداية مسيرة ابنه ليو الكروية وفي أكثر سنواته مجداً".

وفي إنتر ميامي الأمريكي حيث يلعب ميسي منذ عام 2023، خاض زملاؤه مباراة مونتيري السبت وهم يضعون شارات سوداء.

وفجر الأحد، سجل الأرجنتيني رودريغو دي باول هدفاً في مرمى مونتيري المكسيكي، واحتفل بقميص ميسي زميله في الفريق الأمريكي دعماً له في هذا الظرف.

وقدمت عدة أندية، من بينها ريال مدريد ونيويلز أولد بويز، النادي الذي شهد بدايات ليونيل ميسي، إلى جانب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تعازيها لميسي وعائلته.

وقال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أيضاً إنه سيتم الوقوف دقيقة حدادٍ قبل المباريات في جميع درجات مسابقات كرة القدم في الأرجنتين، بينما سيرتدي اللاعبون والمدربون والحكام شارات سوداء.

وأضاف في بيان "نقف إلى جانب الأسرة بأكملها في هذه اللحظات الصعبة، ونبعث إليها بأصدق مشاعر التعاطف والمواساة وأحر عبارات الدعم. نتمنى لكم جميعاً القوة والصبر".