دراسة: وجود "البوما المفترسة" قرب الطرقات يقلل من الحوادث بنسبة كبيرة

قد تكون حيوانات البوما المفترسة بمثابة حارس عبور لم نكن نعلم أننا نحتاجه. وتُظهر الأبحاث المنشورة اليوم كيف يمكن لهذه القطط الضخمة أن تُساهم في الحد من حوادث السيارات التي تشمل الغزلان.

ودرس علماء الأحياء تجمعات حيوانات البوما والغزلان التي تعيش في شمال غرب المحيط الهادئ. ووجدوا أن المناطق التي تكثر فيها حيوانات البوما تشهد عادةً عددًا أقل من حوادث اصطدام السيارات بالغزلان. ويقول الباحثون إن هذه النتائج تُسلط الضوء على بعض المزايا غير الواضحة التي قد تنجم عن تعايش البشر مع الحيوانات المفترسة الكبيرة.

وقال جاستن سوراسي، الباحث الرئيسي في الدراسة، وهو عالم بيئة الحياة البرية وكبير العلماء في مؤسسة "كونسيرفيشن ساينس بارتنرز"، لموقع "جيزمودو": "قد تُقدم الحيوانات اللاحمة خدمة مماثلة في مجال السلامة المرورية في أماكن أخرى حول العالم حيث استمرت أعدادها، ولم يُلتفت إلى هذه الخدمة القيّمة للنظام البيئي حتى الآن".

وحيوانات البوما هي حيوانات لاحمة كبيرة، لكنها في الواقع لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأنواع القطط المختلفة التي نُطلق عليها عادةً اسم "القطط الكبيرة"، مثل الأسود والنمور والفهود، والتي تنتمي جميعها إلى جنس "بانثيرا". وتُصنّف البوما ضمن جنس مستقل (Puma)، ولا يوجد منها اليوم سوى نوع واحد: البوما كونكولور، المعروفة باسم الكوجر. وينتشر على نطاق واسع في الأمريكتين.

وكان سوراسي وفريقه مهتمون بفهم وتحديد القيمة الصافية التي تجنيها المجتمعات التي تعيش بالقرب من حيوانات البوما. ويقول: "بينما ركز الناس غالبًا على المخاطر المعروفة، مثل خسارة المزارعين لمواشيهم بسبب هذه الحيوانات، فإننا أقل يقينًا بكثير بشأن فوائدها المحتملة".

وأشارت بعض الأبحاث إلى أن إعادة إدخال الحيوانات المفترسة الكبيرة مثل البوما (والذئاب) إلى منطقة ما يمكن أن يقلل من حوادث السيارات المرتبطة بالغزلان. وقال سوراسي: "في شبه جزيرة أولمبيك بولاية واشنطن، تُغير الغزلان استخدامها للمساحة والوقت في المناطق التي تتواجد فيها أسود الجبال، حيث يقل تداخلها مع الطرق ويقل نشاطها ليلًا، وهو الوقت الذي تحدث فيه بعض أخطر الاصطدامات".

وقدّر الباحثون أن ارتفاع نشاط أسود الجبال، مقارنةً بانخفاضه، يُقلل من احتمالية وقوع حوادث سيارات مرتبطة بالغزلان بنسبة 67%. وعلى مدى خمس سنوات، يُمكن أن يُقلل ارتفاع نشاط أسود الجبال العدد الإجمالي لهذه الحوادث بنسبة تصل إلى 76%.