بريطاني يحرق منزل الأسرة بسبب شكوك لديه حول وصية والديه

في السابع والعشرين من مارس، سكب دارين ديفيز، البالغ من العمر 55 عامًا، البنزين في غرفة نومه وعُلّية منزله المنفصل، الذي تبلغ قيمته 260 ألف جنيه إسترليني ( 350 ألف دولار) في هامبلتون، بلاكبول. ثم أشعل فيه النار بشمعة، ما أدى إلى انفجار هائل التهم المنزل بالكامل، وتناثر الزجاج والحطام في الطريق. وخرج ديفيز من جانب المنزل "بأعجوبة دون أن يُصاب بأذى"، وقال لأحد المارة: "عائلتي تريد المنزل. إن لم أحصل عليه، فلن يحصل عليه أحد".

وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات أمس، بعد أن أقرّ بذنبه في تهمة الحرق العمد مع التهور وعدم اكتراثه بتعريض حياة الآخرين للخطر.

وأفادت محكمة بريستون كراون أن الجيران في المنطقة السكنية استيقظوا على دويّ انفجار قويّ حوالي الساعة 9:50 صباحًا، عندما اشتعلت النيران في المنزل وتصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان الأسود على الفور.

وأخبر ديفيز جيرانه، بالإضافة إلى الشرطة والمسعفين الذين وصلوا سريعًا إلى مكان الحادث، أنه كان ينوي الانتحار.

وفي بيان شخصي أدلى به شقيقه كريغ ديفيز أمام المحكمة، قال أن "فكرة غريبة راودت دارين مفادها وجود وصية سرية وقّعها والدي في الأشهر الأخيرة من حياته، تُخوّل المنزل لي وحدي. كانت هذه فكرة من اختلاقه بالكامل."

وكان كريغ ديفيز قد غادر المنزل متوجهًا إلى العمل، لكنه تلقى رسالة عبر تطبيق واتساب من صديق له بعد حوالي عشر دقائق من الانفجار، تُفيد بأن منزله قد «احترق بالكامل».

وقال إنه شعر بيأس شديد عند وصوله إلى مكان الحادث: "كل ما أملكه في المنزل احترق. لقد محا دارين فعليًا كل ما كان يُشكّل حياتي قبل 27 مارس."

ويذُكر أن المتهم يعاني من "تاريخ طويل" من مشاكل الصحة النفسية، بما في ذلك تشخيصات باضطراب ثنائي القطب، والاكتئاب، والقلق، واضطراب طيف التوحد.

خلص تقرير طبي نفسي من الدفاع إلى أنه كان يعاني من اضطراب نفسي وقت إشعال الحريق، حيث انتابته "أزمة توحد".

وبعد النطق بالحكم، قالت جوان كلوز من النيابة العامة: "أفكاري مع شقيق ديفيز وبقية أفراد الأسرة وهم يحاولون استيعاب آثار هذه الحادثة المروعة. لا شيء يُعوّض الذكريات والممتلكات المفقودة في المنزل. لم يتبقَّ لأخيه سوى أغراضه الشخصية التي كان يحملها معه في طريقه إلى العمل. أما كل ما يملكه، وكل ما كان يخص والديهما، فقد دُمِّر."