المتحف القديم في برلين يستعد لترميم شامل

بعد سنوات من أعمال الترميم في متحف بيرغامون، تواجه جزيرة المتاحف في برلين مشروعاً جديداً لترميم المتحف القديم.

وقالت رئيسة مؤسسة التراث الثقافي البروسي، ماريون أكرمان: «يجب أن يأتي دور المتحف القديم بشكل عاجل، فقد ظهرت فيه شقوق في الجدران»، وكان المبنى، الذي صممه المهندس المعماري كارل فريدريش شينكل، قد افتُتح عام 1830.

وأضافت أكرمان: «من المعروف أن المتحف القديم آخر مبنى في جزيرة المتاحف يحتاج بشكل عاجل إلى ترميم شامل، ومن المقرر الآن إجراء الترميم في ثلاثينات هذا القرن».

وتضم جزيرة المتاحف، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أيضاً متحف بيرغامون الشهير، وأُُغلق الأخير منذ أعوام عدة بسبب أعمال ترميم شاملة، ومن المقرر إعادة فتح أجزاء منه الصيف المقبل، من بينها القاعة التي تضم مذبح بيرغامون.

وأشارت أكرمان إلى أن القاعة ستظهر «بشكل جميل للغاية ومختلف»، موضحة أنه جرى تجديد لون الجدران ليعود إلى درجته الأصلية، وهي درجة باردة أكثر من الأزرق، كما تم تجهيز وتنظيف النوافذ العلوية، وعاد مفهوم الإضاءة الطبيعية إلى العمل.

كما لفتت أكرمان إلى أن متحف الفن الإسلامي، الموجود أيضاً في المبنى، أعيد تصميمه بالكامل: «على سبيل المثال، ستشارك جميع الحواس في التفاعل، ففي الغرفة المعروفة باسم غرفة حلب أيضاً سيتم إشراك حاسة الشم، وأخيراً يمكن رؤية الروابط الثقافية في منطقة البحر المتوسط بأكملها».

ومن المقرر أن تستغرق أعمال ترميم الجزء الثاني من المبنى عقداً آخر، على أن يُعاد فتح متحف بيرغامون بالكامل في عام 2037، وتقدر كلفة أعمال الترميم بنحو 1.5 مليار يورو، ولا يمثل ذلك مشروع البناء الثقافي الوحيد في برلين، إذ يتعين أيضاً ترميم مكتبة الدولة بالقرب من ميدان بوتسدام، ومن المقرر إغلاق المبنى اعتباراً من 2030 لمدة 11 عاماً.