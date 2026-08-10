تامر عاشور يغني «مراية الحب» في مهرجان قرطاج
شارك المغني والملحن المصري، تامر عاشور، للمرة الأولى، في مهرجان قرطاج الدولي بتونس بحفل أقيم، أول من أمس، على المسرح الأثري، ضمن الدورة الـ60 للمهرجان، وسط حضور جماهيري كبير.
وقال عاشور، الذي يزور تونس للمرة الثانية، في لقاء مع وسائل الإعلام قبل الحفل: «مشتاق جداً للوقوف على مسرح قرطاج، ومقابلة الجمهور التونسي، ورؤية مدى تفاعله مع الأغاني التي يحبها ويحفظها».
وقدم عاشور أغاني ألبومه الجديد «مراية الحب»، الذي صدر قبل أسبوعين، إلى جانب مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية، منها «عشت معاك حكايات» و«غيبة الحبايب» و«ذكريات كدابة» و«هيجيلي موجوع» وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما ردد بعض الأغاني التي لحنها لزملائه، مثل أغنية «الله أعلم» للفنان اللبناني فضل شاكر، و«يا ريتك فاهمني» للمطربة أنغام.
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