تامر عاشور يغني «مراية الحب» في مهرجان قرطاج

شارك المغني والملحن ​المصري، تامر عاشور، للمرة الأولى، ‌في ​مهرجان قرطاج الدولي بتونس بحفل أقيم، أول من أمس، على المسرح الأثري، ضمن الدورة الـ60 للمهرجان، وسط حضور جماهيري كبير.

وقال عاشور، ⁠الذي يزور تونس للمرة الثانية، في لقاء مع وسائل الإعلام قبل الحفل: «مشتاق جداً للوقوف على ‌مسرح قرطاج، ومقابلة الجمهور التونسي، ورؤية مدى ‌تفاعله مع الأغاني التي يحبها ويحفظها».

وقدم ‌عاشور أغاني ألبومه الجديد «مراية الحب»، الذي صدر ​قبل أسبوعين، إلى ‌جانب ​مجموعة من أشهر أغانيه ⁠الرومانسية، منها «عشت معاك حكايات» و«غيبة الحبايب» و«ذكريات كدابة» و«هيجيلي موجوع» وسط تفاعل ​كبير ⁠من ⁠الجمهور، كما ردد بعض الأغاني التي لحنها لزملائه، مثل أغنية «الله ⁠أعلم» للفنان اللبناني فضل شاكر، و«يا ريتك فاهمني» للمطربة أنغام.