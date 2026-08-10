إزالة أغانٍ لتايلور سويفت من حملة ترامب

أزيلت بعض أغاني تايلور سويفت ​من مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرتها حملة ‌الرئيس الأميركي، دونالد ​ترامب، الانتخابية والبيت الأبيض، بعدما استخدمت الحملة أغنيتين للنجمة الأميركية، خلال الأسبوع الماضي.

ولم تتحدث سويفت أخيراً عن ترامب، لكنها كانت قد أيدت ⁠منافسته الديمقراطية، نائبة الرئيس آنذاك، كامالا هاريس، في عام 2024، وخلال حملة 2020 كتبت سويفت على وسائل التواصل الاجتماعي أن ترامب «يدرك جيداً أننا لا نريده رئيساً ‌لنا»، وانتقد ترامب سويفت مراراً، فبعد تأييدها هاريس كتب على وسائل التواصل: «أنا أكره تايلور سويفت»، ودعا عشرات الفنانين، ‌بينهم سابرينا كاربنتر وأريانا ‌غراندي، إدارة ترامب إلى عدم استخدام أغانيهم.