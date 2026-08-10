«صيفنا سعادة» يدرب الناشئة على «سنع المجالس»

نظمت غرفة عجمان، ضمن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، ورشة «سنع المجالس» التي ركزت على توعية وتعريف الأطفال والناشئة بآداب المجلس الإماراتي، وترسيخ القِيَم والعادات الأصيلة التي تجسد الهوية الوطنية، وتعزز احترام الآخرين، وآداب الحوار.

وقدم الورشة مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان، عبدالله عبدالمحسن النعيمي، بأسلوب تفاعلي جمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بهدف غرس السلوكيات الإيجابية، وكيفية التعامل الأمثل في المجالس.

وشهدت الورشة التي نظمت في مركز ثرا لريادة الأعمال، حضور رئيس اللجنة العليا المنظمة لفعاليات «صيفنا سعادة»، أحمد الرئيسي، إذ تابع جانباً من فعاليات الورشة، في تأكيد لأهمية البرامج الهادفة إلى تنشئة جيل متمسك بقيمه وهويته الوطنية.

وحظيت الورشة بتفاعل لافت من الأطفال والناشئة، من خلال الأنشطة التطبيقية والنقاشات الهادفة التي أسهمت في تعزيز استيعابهم للمفاهيم والقيم التي تناولتها الورشة، وربطها بالمواقف اليومية.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تقدمها غرفة عجمان في إطار مشاركتها في فعاليات «صيفنا سعادة 2026» الهادفة إلى استثمار أوقات الأطفال والناشئة، ببرامج تعليمية وتفاعلية تسهم في تنمية مهاراتهم، وترسيخ القيم الوطنية والاجتماعية لديهم.