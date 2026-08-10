حفل زفاف جماعي لـ 1500 عريس وعروس في نيجيريا

شهد شمال نيجيريا عقد قران 1500 زوج وزوجة في حفل زفاف جماعي نظمته الدولة، واستهدف الحفل، الذي أقيم على مدار يومين في ولاية كانو، الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف الزفاف لأسباب مالية.

ووفقاً للحكومة الإقليمية، حصلت كل عروس على مهر قدره 200 ألف نايرا نيجيري (147 دولاراً)، إضافة إلى دعم لتأسيس مشروع صغير، كما منح الأزواج مستلزمات منزلية مثل الأسرة والمراتب والأغطية، وقبل الزفاف خضع الأزواج لفحوص وتلقوا جلسات إرشادية، وهذه هي المرة الثانية التي ينظم فيها الحاكم أبا كبير يوسف زفافاً جماعياً من هذا النوع.

وتصف الحكومة البرنامج بأنه جزء من سياساتها الاجتماعية لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ومن بين حديثي الزواج أيضاً أشخاص فقدوا عائلاتهم في هجمات عنيفة، وتقع الهجمات العنيفة بانتظام في نيجيريا، خصوصاً في شمال البلاد، حيث غالباً ما يتم خطف طلاب المدارس بشكل ممنهج، وتطالب الجماعات المسلحة بفدى مالية ضخمة في كثير من الأحيان.