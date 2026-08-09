هل يكون راغب علامة وجهاً للسياحة السورية؟

بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، خلال استقباله الفنان اللبناني راغب علامة في دمشق اليوم الأحد، دور الفن في الترويج السياحي للبلاد، مؤكداً أهمية الفن في نقل صورة التعافي وجذب الاستثمارات.

من جانبه، شدد راغب علامة على ثقته بالمكانة السياحية التي تتمتع بها سورية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى استعادة حضورها على خريطة السياحة العربية.

وحظي اللقاء بتفاعل واسع عبر رواد منصات التواصل الاجتماعي، وفتح باب التكهنات حول ما إذا كان الفنان راغب سيكون الوجه الإعلاني المحتمل لحملة الترويج للوجهات السياحية السورية خلال الفترة المقبلة، حيث انقسم المتابعون حول مؤيد ومعارض لفكرة الاستعانة بفنان من خارج البلاد في الوقت الذي تزخر فيه دمشق بالعديد من الأسماء اللامعة التي يمكن أن تسهم في هذا المستهدف الوطني.