لواء متقاعد يشهر سلاحه ويصفع مُعلّماً داخل مدرسة سودانية

قالت لجنة المعلمين السودانيين إن ضابطا متقاعدا برتبة لواء أشهر سلاحه واعتدى على معلم داخل مدرسة في مدينة أم درمان، بعد خلاف يتعلق بأحد التلاميذ.

وأوضحت اللجنة بولاية كسلا، في بيان السبت، أن الحادثة وقعت داخل مدرسة التدريب النموذجية بمحلية كرري، عندما حضر الضابط، وهو مسؤول محلي سابق، إلى المدرسة عقب قيام معلم بتقويم سلوك أحد التلاميذ.

وبحسب رواية معلم نقلتها اللجنة، صفع الضابط المتقاعد المعلم أمام زملائه وتلاميذه، ثم أشهر سلاحه وهدد بإطلاق النار على من يحاول التدخل، إلى جانب توجيه عبارات مهينة إلى عدد من المعلمين.

واعتبرت اللجنة الحادثة "اعتداء على كرامة المعلم وانتهاكا لحرمة المؤسسة التعليمية وتهديدا لأمن التلاميذ"، مؤكدة ضرورة إخضاع المعتدي للقانون بصرف النظر عن رتبته أو موقعه السابق.

وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومستقل، والاستماع إلى المعلمين والتلاميذ وأولياء الأمور والشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب منع دخول الأسلحة إلى المؤسسات التعليمية.

كما دعت المعلمين في مختلف ولايات السودان إلى الاستعداد ليوم احتجاج أطلقت عليه "يوم الغضب"، تضامناً مع المعلمين الذين يتعرضون للاعتداء، ورفضاً لتحويل المدارس إلى ساحات للتهديد واستعراض السلاح.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من السلطات السودانية أو من الضابط المتهم بشأن رواية اللجنة.