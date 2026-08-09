أطباء يحذرون : لا تُدخن قبل النوم بساعتين على الأقلّ

حذر أطباء من أن التدخين قبل النوم مباشرة قد يؤثر سلبا في جودة النوم وصحة الجهاز التنفسي، مؤكدين أن هذه العادة ترتبط بزيادة مخاطر الشخير واضطرابات التنفس أثناء النوم.

وقال طبيب النوم ديفيد ريتشارد، في مقابلة مع مجلة "Sante" الفرنسية، إن تدخين آخر سيجارة قبل التوجه إلى الفراش قد تؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية، وأوصى بالتوقف عن التدخين قبل النوم بساعتين على الأقل.

وأشار ريتشارد إلى أن التدخين مساءً قد يسبب:

تهيج الشعب والحويصلات الهوائية، وزيادة السعال وضيق التنفس.

تفاقم أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو والانسداد الرئوي المزمن.

زيادة خطر اضطرابات التنفس وانقطاع النفس أثناء النوم، وما يرتبط به من مضاعفات قلبية.

ارتفاع احتمالات الشخير نتيجة تأثير التدخين في مجرى التنفس.

ونصح الخبراء باستبدال سيجارة ما قبل النوم بعادات تساعد على الاسترخاء، مثل تمارين التنفس والتأمل، وممارسة النشاط البدني بانتظام، مع تهوية غرفة النوم، وتجنب المنبهات والوجبات الدسمة في ساعات المساء.