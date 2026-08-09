أخبروها أنها مصابة بالسرطان فاستأصلت الرحم .. ثم اكتشفت أن عينة المختبر ليست لها!

تماماً كما يحدث في الأفلام. حين يغيّر خطأ في عينة طبية حياة إنسان بالكامل. أدى خطأ في التعامل مع عينة طبية إلى تشخيص امرأة بالسرطان، قبل أن تكتشف لاحقًا أن العينة التي بُني عليها التشخيص كانت تخص مريضة أخرى.

​وكانت كاساندرا باركسديل، 43 عامًا، توجهت إلى مركز طبي في ولاية جورجيا الأمريكية، بسبب نزيف وأورام ليفية في الرحم. وبعد أخذ عينة من بطانة الرحم، أُبلغت بأنها مصابة بسرطان بطانة رحم عالي الدرجة وشديد العدوانية.

وتقول باركسديل إنها اعتقدت أن حياتها أصبحت مهددة، فأخبرت أبناءها باحتمال وفاتها وبدأت في ترتيب شؤونها المالية ومستقبل أسرتها. ثم خضعت في مايو 2025 لعملية جراحية كبرى شملت استئصال الرحم وعنق الرحم

والمبيضين وقناتي فالوب.

لكن المفاجأة جاءت بعد العملية، عندما لم تظهر الأنسجة التي أُزيلت من جسدها أي خلايا سرطانية. وبعد أشهر، أُجري تحليل DNA للعينة الأصلية، وأُبلغت باركسديل بأن العينة التي أظهرت وجود السرطان لم تكن تخصها، وإنما تعود إلى مريضة أخرى.

لكن النتيجة أن باركسديل فقدت رحمها ومبيضيها، ما أدى إلى فقدان قدرتها على الحمل ودخولها في سن اليأس جراحيًا، إضافة إلى الآثار النفسية التي تقول إنها عانت منها بعد أشهر من الاعتقاد بأنها مصابة بمرض خطير.

كما أقر المختبر الطبي بوقوع خطأ في التعامل مع العينة، وأعرب عن أسفه، وقال إنه اتخذ إجراءات لمنع تكرار الواقعة.

ورفعت باركسديل دعوى قضائية ضد المنظومة الصحية، مطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها. ولا تزال القضية أمام القضاء، ولم يصدر حكم نهائي بشأن المسؤولية أو قيمة التعويض.

أما هوية المريضة التي تعود إليها العينة الأصلية ووضعها الصحي، فلم يتم الكشف عنهما حفاظًا على الخصوصية الطبية.