تداولت وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، عدة أنباء عن إقامة حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، أمس السبت، في جزيرة ماديرا، مسقط رأس النجم البرتغالي.

ونشرت صحيفة "جورنال دا ماديرا" مقطع فيديو أظهر تجمع حشود أمام كاتدرائية فونشال، حيث انتظر كثيرون لساعات على أمل حضور مراسم الزفاف، بعد انتشار تقارير إعلامية رجحت إقامة الحفل هناك.

إلا أنه بعد ساعات من الانتظار، تبيّن أن رونالدو وجورجينا لم يذهبا إلى حفل زفافهما أمس، ببساطة لأنه لم يحدث كما توقعت كل وسائل الإعلام، وأن العروسين اللذين كان يُجهز لزفافهما كانا نيكول وفابيو، وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

أما رونالدو فاكتفى بالتفاعل مع القصة عبر إنستغرام بمجموعة من الرموز التعبيرية الضاحكة.

وقال أحد الحاضرين إنه "من المثير للدهشة أن يعتقد هؤلاء الأشخاص، من دون أي تأكيد، أن كريستيانو رونالدو سيتزوج اليوم".

يذكر أن علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز بدأت عام 2016، وأعلنا خطوبتهما في أغسطس 2025 بعد سنوات من الارتباط.

وخلال الأشهر الماضية، تكررت التكهنات بشأن موعد ومكان زفافهما، لا سيما بعد انتشار تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال إقامة الحفل أمس في جزيرة ماديرا البرتغالية، إلا أن الزوجين لم يعلنا حتى الآن موعداً رسمياً للزواج.