الصين .. فصل موظف خجل من دعوة أمّه لحفل زفافه بسبب مظهرها

أثار رئيس شركة صينية جدلًا واسعًا على الانترنت بعدما أعلن أنه فصل موظفًا من العمل لأنه لم يدع والدته لحفل زفافه بسبب مظهرها.

وقال كوي بيجون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة خنان كوانغشان كرين، خلال فعالية للشركة، إنه اتخذ القرار بعدما علم أن الموظف منع والدته، التي ربته بمفردها بعد وفاة والده، من حضور زفافه.

وأضاف أنه واجهه بالأمر قبل إنهاء خدمته، ورغم اعتذاره رفض إعادته إلى العمل لاحقًا بعد تعثره في العثور على وظيفة جديدة.

وأشار بيجون إلى أنه وفر لوالدة الموظف فرصة عمل في قسم الخدمات اللوجستية بالشركة، خشية ألا تجد من يعولها.