كثيرون لا يستخدمونه .. زر في "ريموت" المكيف يقلل استهلاك الكهرباء

يستخدم كثير من الأشخاص أجهزة التكييف يوميا، لكن قلة منهم تعرف وظيفة زر (AUTO) الموجود في جهاز التحكم، رغم أنه يساعد في تحسين كفاءة التبريد وتقليل استهلاك الكهرباء عند استخدامه بالشكل الصحيح.

وتعتمد خاصية (AUTO) على مستشعرات داخلية تقيس درجة حرارة الغرفة، ثم تضبط سرعة المروحة وتشغيل الضاغط (الكمبروسر) تلقائيا للحفاظ على درجة الحرارة التي حددها المستخدم، بدلًا من تشغيل المكيف بأقصى طاقة طوال الوقت. ويوضح الخبراء أن هذا الوضع يغير سرعة المروحة ومستوى التبريد تلقائيًا وفق ظروف الغرفة، بهدف تحقيق الراحة مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

ويشير خبراء الطاقة إلى أن تشغيل المروحة باستمرار ليس الخيار الأكثر كفاءة في معظم الحالات. وتوصي وزارة الطاقة الأمريكية باستخدام وضع (AUTO) للمروحة في أنظمة التكييف المركزية، بحيث تتوقف المروحة مع توقف الضاغط، لأن تشغيلها بشكل دائم قد يزيد استهلاك الكهرباء دون فائدة حقيقية.

وتؤكد وزارة الطاقة الأمريكية أن ضبط درجة حرارة المكيف عند 24 درجة مئوية أو أكثر يمكن أن يوفر ما يصل إلى 5% من استهلاك التكييف مع كل درجة إضافية، وهو ما يجعل وضع AUTO أكثر فاعلية عندما يقترن بدرجة حرارة مناسبة بدلًا من ضبط المكيف على درجات منخفضة جدًا.

ومع ذلك، فإن استخدام زر (AUTO) لا يعني بالضرورة توفيرا ثابتا في جميع الظروف؛ فحجم الغرفة، وكفاءة عزل المنزل، ونوع المكيف، ودرجة الحرارة التي يختارها المستخدم، كلها عوامل تؤثر في مقدار الوفر الفعلي. لكن في الاستخدام اليومي، يعد هذا الوضع من أكثر الخيارات توازنًا بين الراحة وتقليل استهلاك الطاقة، لأنه يمنع تشغيل المكيف والمروحة بكامل طاقتهما دون حاجة.