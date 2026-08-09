لم تقصه منذ 2015.. هندية تدخل غينيس بلقب «أطول شعر لامرأة على قيد الحياة»

حصدت الهندية رينو دهاريال، لقب "صاحبة أطول شعر لامرأة على قيد الحياة"، بطول تجاوز 2.71 سنتيمتراً، لتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وتنتزع اللقب من الأوكرانية عليا ناسيروفا، التي بلغ طول شعرها 257.33 سنتيمتراً، وتكون بذلك على بُعد بسيط من الرقم القياسي لـ"أطول شعر لرجل في التاريخ"، والذي سجله روبرت وادلو بطول بلغ 2.72 سنتيمتراً.

ووثقت موسوعة غينيس الرقم القياسي في مدينة هالدواني في ولاية أوتاراخاند الهندية خلال إبريل الماضي.

وقالت دهاريال، إنها تعمل على إطالة شعرها منذ عام 2015، ولم تقصه منذ ذلك الحين، مشيرةً إلى أن الشعر الطويل يعد رمزاً للجمال والتقاليد في الثقافة الهندية، ما شجعها على مواصلة إطالته لهذا الحد.

وأضافت: "يتطلب الأمر الكثير من الصبر للحفاظ على الشعر الطويل، فأنا أقضي ساعات لغسله وفك تشابكه".

ولا تكتفي صاحبة الرقم القياسي بالحفاظ على شعرها، إذ تستفيد من حضورها على منصات التواصل الاجتماعي و«يوتيوب» في مشاركة تجاربها ونصائحها حول العناية بالشعر، مع التركيز على الأساليب الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على صحته وطوله.