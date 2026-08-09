رجل يعيش داخل لوحة إعلانية .. نتفليكس تبتكر أغرب دعاية لفيلم رعب

في واحدة من أغرب الحملات الدعائية التي شهدتها هوليوود مؤخرا، حولت نتفليكس لوحة إعلانية ضخمة على شارع "صن ست بوليفارد" في لوس أنجلوس إلى غرفة حقيقية، يعيش بداخلها رجل أمام أعين المارة، في مشهد أثار الفضول وانتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبدلا من الاكتفاء بملصق تقليدي، شيدت المنصة داخل اللوحة الإعلانية ما يشبه غرفة معيشة كاملة على ارتفاع يقارب 30 قدما، أي نحو 9 أمتار، عن سطح الأرض، ووُضع بداخلها مؤدٍ يمكن للمارة مشاهدته وهو يتحرك ويقضي وقته داخل المساحة الصغيرة.

وتأتي الحملة للترويج لفيلم نتفليكس الجديد "ذا لاست هاوس"، إذ تحاكي اللوحة الفكرة الأساسية للعمل، الذي تدور أحداثه حول عائلة تجد نفسها عالقة بصورة غامضة داخل منزلها وغير قادرة على الخروج منه.

وحملت اللوحة أسفل الغرفة عبارة "إلى متى يمكنك البقاء على قيد الحياة؟"، بينما يتفاعل الرجل الموجود بداخلها مع الأشخاص في الشارع باستخدام سبورة بيضاء، في محاولة لتحويل الإعلان من صورة ثابتة إلى تجربة حية تجذب انتباه المارة.

وأقيمت الحملة خلال الفترة من السادس إلى الثامن من أغسطس الجاري، وسرعان ما تحولت إلى مادة رائجة على منصات التواصل، مع تداول مقاطع للرجل داخل اللوحة وتعليقات تتساءل عما إذا كان يعيش بالفعل هناك.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، فإن المساحة التي يقضي فيها المؤدي وقته مكيفة، في حين بقيت بعض التفاصيل المتعلقة بتجهيزاتها، ومن بينها وجود حمام داخلها، غير واضحة.

ولا يعيش الرجل داخل اللوحة الإعلانية بصورة دائمة، إذ تأتي إقامته ضمن عرض دعائي مؤقت يحاكي فكرة الفيلم، ويضعه في تجربة مشابهة لما يواجهه أبطاله من حصار وعزلة داخل مكان مغلق.

وتراهن نتفليكس بهذه الحيلة على نقل أجواء الفيلم من الشاشة إلى الشارع، وتحويل الإعلان التقليدي إلى مشهد حي يلفت أنظار المارة ويثير فضولهم، قبل أن يجد طريقه إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أسهمت غرابة الفكرة في انتشار مقاطع الحملة على نطاق واسع.