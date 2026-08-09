فرق الإنقاذ تعجز عن إنقاذ دب علق على عمود كهرباء في المكسيك

نفق دبٌّ علق فوق عمود إنارة في منطقة ريفية بنيو مكسيكو بعد تعرضه للصعق الكهربائي، لتنتهي بذلك حادثة مثيرة انتشرت بسرعة على الإنترنت.

وشوهد الحيوان في 20 يوليو بالقرب من غلادستون، حيث أظهر مقطع فيديو وجوده على ذراع العمود وهو يكافح للحفاظ على توازنه على ارتفاع عدة أمتار عن الأرض. والتقط سائقون مارة المقطع، من بينهم روبن داوسون، الذي شاركه على فيسبوك.

وقال داوسون: "على الطريق بين كلايتون وسبرينغر، صادفنا هذا! أبلغنا السلطات، لم يتصل بهم أحد! لا أعرف كم من الوقت بقي هناك، لكنه دب ضخم!"

وقال موقع "ديكسرتو" أن عملية الإنقاذ كانت محفوفة بالمخاطر لإنزال الدب. ويتضمن مقطع فيديو آخر تسجيلًا صوتيًا لمكالمة طوارئ، حيث قال أحد المارة لمركز الطوارئ: "أتصل للإبلاغ عن وجود دب فوق عمود إنارة".

وأفاد موظفو غرفة العمليات أن مسؤولي الحياة البرية كانوا على علم بالوضع، لكنهم أوضحوا أن استخدام مُهدئ بينما كان الدب لا يزال على العمود كان من الممكن أن يتسبب في سقوطه.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" لاحقًا أن الحيوان صعقته الكهرباء قبل أن يتمكن أحد من إنقاذه، حيث ذكرت مواقع الانترنت أن شركة الكهرباء كانت في طريقها لفصل التيار، لكنها لم تصل في الوقت المناسب.

ووفقًا ل"فوكس نيوز"، يقول خبراء الحياة البرية إن الدببة تستطيع تسلق أعمدة الكهرباء عندما تفزع من الناس أو حركة المرور أو الكلاب، مستخدمةً إياها كما لو كانت شجرة للهروب من الخطر.