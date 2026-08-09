أطلق النار على نفسه وهو يشرح لمتابعيه كيفية استخدام المسدس

أُصيب شاب من ولاية نبراسكا، يبلغ من العمر 21 عامًا، بجروح خطيرة عندما أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ أثناء تصويره مقطع فيديو لمتابعيه يُظهر فيه كيفية استخدام مسدس اشتراه مؤخرًا.

ووقع الحادث حوالي الساعة 1:10 ظهرًا يوم الثلاثاء الماضي في موقف سيارات متجر "شيلز" للمستلزمات الرياضية في مدينة لينكولن.

وأفادت شرطة لينكولن وفقا لموقع " KTIV" أن الشاب أطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ في ساقه بمسدس عيار 9 ملم اشتراه من المتجر في وقت سابق من ذلك اليوم. وذكرت الشرطة أن صديقته كانت تُصوّره وهو يُظهر كيفية سحب زناد المسدس عندما انطلقت رصاصة منه عن طريق الخطأ.

وأصابت الرصاصة شريانًا رئيسيًا في ساق الشاب. وتم وضع ضمادة في مكان الحادث وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي قبل نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

وأفادت الشرطة أن حالته حرجة لكنها مستقرة، وأنه يخضع لعملية جراحية.