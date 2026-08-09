مسبح «مسرح الشعب» المؤقت.. حديث المدينة في برلين

أصبح بإمكان سكان برلين الآن السباحة أمام أحد أشهر المسارح في ألمانيا، بعدما افتتح مسرح «فولكس بونه» (مسرح الشعب) مسبحاً مؤقتاً في الساحة الواقعة أمام المبنى.

وقال المدير الفني الجديد للمسرح، ماتياس ليلينتال، إن المسبح أصبح موضوعاً يشغل الناس في العاصمة الألمانية، مضيفاً: «خلال الأسبوعين الماضيين لم تتحدث المدينة عن شيء آخر سوى ما إذا كان هذا المسبح فكرة رائعة أم غبية تماماً».

وتذكر ليلينتال أن إحدى سكان المدينة اقتربت منه قبل بضعة أيام وأخبرته بأنه لابد أن يكون «مجنوناً تماماً».

وقال ليلينتال، الذي جرب السباحة بنفسه في المسبح: «شكرتها على الإطراء، ثم قالت إنها تحب فولكس باد (مسبح الشعب)».

ورأى أن المشروع يمثل جزئياً احتجاجاً سياسياً على تدهور البنية التحتية العامة، التي أصبحت مصدراً متكرراً للإحباط في برلين خلال الفترة الأخيرة.

ويعد مسرح «فولكس بونه» مؤسسة ثقافية في برلين تشتهر بالمسرحيات المثيرة للجدل والتجريبية، وارتبط منذ فترة طويلة بعروض مسرحية ذات توجه سياسي.

وافتتح المسبح أول من أمس، وكلف المسرح نحو 300 ألف يورو (346 ألف دولار) لتركيبه وتشغيله. والدخول مجاني مع إتاحة تذاكر محددة المواعيد عبر الإنترنت قبل ثلاثة أيام. ويتولى رجال الإنقاذ مهامهم في الموقع، ويمكن للسباحين استخدام المسبح حتى أكتوبر المقبل.