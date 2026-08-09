استعداداً للقمر والمريخ.. طاقم دولي ينهي «عزلة الـ 100 يوم»

أنهى ستة رجال ونساء من ست دول، أول من أمس، دراسة عزلة استمرت 100 يوم في مكان ضيق ومضاء بإضاءة اصطناعية، استعداداً لمهمات فضائية مستقبلية إلى القمر والمريخ وما وراءهما.

وغادر المشاركون في الدراسة البحثية «سوليس 100» منشأة المحاكاة التابعة للمركز الألماني للطيران والفضاء في مدينة كولونيا، وعادوا إلى حياتهم اليومية بعد مرحلة تعافٍ نهائية.

وكان الهدف من الدراسة التي أجريت نيابة عن وكالة الفضاء الأوروبية هو دراسة آثار البعثات طويلة الأمد، مثل تلك التي إلى القمر أو المريخ، على الصحة والأداء في ظل الظروف القاسية.

وأمضى المشاركون من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا والبرتغال أكثر من ثلاثة أشهر معزولين عن العالم الخارجي في بيئة مغلقة دون ضوء الشمس، وكان عليهم الاكتفاء بموارد محدودة، مثل الأطعمة غير القابلة للتلف ودون الاتصال الشخصي مع العائلة والأصدقاء.

وقالت مديرة أحد الأقسام بالمركز الألماني للطيران والفضاء، أنكه باجلز - كيرب، إن مثل هذه الدراسات ضرورية لإعداد رواد الفضاء لمواجهة التحديات النفسية والجسدية التي سيواجهونها في المهام المستقبلية إلى القمر أو المريخ.