البرازيل: انخفاض قياسي في معدل إزالة غابات الأمازون

انخفض معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عقد، وفقاً لبيانات رسمية صدرت، أول من أمس، وهو أحدث تراجع تشهده المنطقة في ظل حكم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وسجل المعهد الوطني لأبحاث الفضاء إزالة 2874 كيلومتراً مربعاً من الغطاء النباني لأكبر غابة استوائية في العالم في الفترة من أغسطس 2025 إلى يوليو الماضي، ما يمثل انخفاضاً بنسبة تقارب 37% مقارنة بالعام السابق. وكان المعهد قد بدأ في تتبع عمليات إزالة الغابات عبر الأقمار الاصطناعية منذ 2016.

وتعهد الرئيس لولا الذي سيسعى لإعادة انتخابه في أكتوبر المقبل بإنهاء إزالة الغابات بطرق غير قانونية بحلول 2030، مضيفاً أثناء عرض البيانات الجديدة في ساو باولو: «تشير الأرقام إلى أننا إذا حافظنا على الوتيرة الحالية وبالجدية التي أظهرناها ومع توفير الموارد اللازمة، فإنه يمكننا تحقيق ذلك».