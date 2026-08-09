«بالعربية» تعزز حضور الهوية في المحتوى الرقمي

ضمن فعاليات مبادرة «بالعربية تواصلنا»، نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، محاضرة تفاعلية حملت عنوان «المحتوى الرقمي والهوية الإماراتية».

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من توجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، والرامية إلى تعزيز مكانة اللغة العربية، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الهوية الوطنية. وتناولت المحاضرة، التي قدمتها فاطمة السويدي، مفهوم المحتوى الرقمي وأهمية إنتاجه باللغة العربية، مستعرضة أبرز الخصائص التي تميز المحتوى العربي الرقمي الناجح.