بركان إتنا يربك حركة الطيران في إيطاليا

أدى تصاعد الرماد والدخان من بركان إتنا إلى تعليق الرحلات القادمة لمطار كاتانيا الإيطالي، بعد إغلاق جزء من المجال الجوي مؤقتاً.

وأعلنت سلطات مطار كاتانيا في جزيرة صقلية تعليق الرحلات الجوية القادمة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، بالتزامن مع إغلاق المجال الجوي في القطاع «C1» نتيجة تصاعد سحابة كثيفة من الرماد البركاني.

وأوضحت إدارة المطار أن القرار جاء على خلفية النشاط المتجدد لبركان إتنا، وما صاحبه من انبعاثات بركانية في الغلاف الجوي، مؤكدة أن الرحلات المغادرة استمرت بصورة طبيعية، مع إخضاع حركة الطيران للمراقبة المستمرة.

وتتابع الجهات المختصة تطورات النشاط البركاني بشكل متواصل، بالتنسيق مع المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين، الذي يرصد حركة البركان ويعمل على تقييم تأثيراتها المحتملة على المناطق المحيطة وحركة الملاحة الجوية.

ويصل ارتفاع جبل إتنا إلى نحو 3324 مترًا، ويُصنف باعتباره أعلى بركان نشط في قارة أوروبا، كما يُعرف بنشاطه البركاني المتكرر الذي استمر على مدار فترات زمنية طويلة.

ويحرص المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين على متابعة تطورات إتنا بصورة مستمرة، مع توفير صور حية للنشاط البركاني عبر منصاته الإلكترونية، بما يسمح برصد أي تغيرات قد تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية جديدة.

ويأتي تعليق الرحلات القادمة إلى مطار كاتانيا كإجراء احترازي مرتبط بانتشار الرماد البركاني، في وقت تستمر فيه عمليات مراقبة البركان وتقييم الظروف الجوية وحركة السحب البركانية لتحديد إمكانية استئناف حركة الوصول الجوية.