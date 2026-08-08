اكتشاف نوع جديد من الضفادع في كوستاريكا

اكتُشف في كوستاريكا نوع جديد من الضفادع يتميز بصغر حجمه ونشاطه الليلي ولونه المائل إلى الأخضر، وقد اتخذت هذه الحيوانات من أشجار البن موائل لها.

ويبلغ طول الضفدع الجديد أربع سنتيمترات، ويتميز بلونه الأخضر الداكن، ويستوطن كوستاريكا، وتبحث هذه الضفادع المرقطة عن الظل والرطوبة والغذاء بين محاصيل البن، لكنها لا تهتم بثمار البن، إذ تفضّل التغذّي على الحشرات الصغيرة الموجودة فيها.

وعُثر على عينات منها في مناطق بعيدة عن مزارع البن أيضاً.