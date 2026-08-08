تعرَّف على تفاصيل قصر محمد صلاح في طرابزون

كشفت أنباء صحفية من تركيا معلومات حول القصر المخصص للأسطورة المصرية محمد صلاح، المنضم حديثاً لصفوف طرابزون سبور، إثر رحيله عن نادي ليفربول في الصيف الجاري.

ووفقاً لما نشرته جريدة "الصباح"، فقد استقر صلاح مؤقتاً في فندق راقٍ عقب بلوغه الأراضي التركية، وذلك ريثما تكتمل التجهيزات النهائية لبيته الجديد الذي سينتقل إليه مع عائلته في غضون أيام قليلة.

وذكر التقرير أن القصر الجديد الخاص بصلاح يقع في حي "يالينجاك" المتميز، ويمتد على مساحة تصل إلى 975 متراً مربعاً، وقد أُعد بعناية فائقة ليلبي احتياجات نجم الفراعنة وتطلعاته.

ويحتوي السكن على مجموعة من سبل الرفاهية، تشمل حمام سباحة خاص، ومطبخاً بالهواء الطلق مع ركن مخصص للشواء، ومساحات للاسترخاء.

يُضاف إلى كل ذلك، توجد كذلك في هذا القصر، مسطحات خضراء ومنطقة ألعاب لصغار النجم المصري.

كما تم تعزيز القصر بوسائل تكنولوجية متطورة، مثل أنظمة المنازل الذكية وشبكة أمنية شاملة تضم كاميرات وأجهزة صوتية، بجانب تقنيات التحكم المركزي والتدفئة الأرضية المتطورة، لضمان بيئة آمنة ومريحة للنجم وعائلته.