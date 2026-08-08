في اليوم الأول له في تركيا .. محمد صلاح يتعرض لخدعة بالذكاء الاصطناعي

أثارت صورة متداولة للنجم المصري محمد صلاح إلى جانب شابة ترتدي ملابس طرابزون سبور تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت شخصية تحمل اسم "إيشان أكسوي" الصورة عبر حسابها على منصة "إكس"، مرفقة بتعليق قالت فيه: "اليوم الأول هو الأصعب دائما.. أردت فقط أن يشعر بأن طرابزون كلها تقف خلفه. مرحبا بك في بيتك يا صلاح". قبل أن يتبين أن المرأة شخصية افتراضية والصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي، وأن اللقاء المصور لم يحدث في الواقع.

وتجاوز المنشور مليون مشاهدة، وسط تعليقات تعامل بعضها مع إيشان باعتبارها موظفة أو مدربة في النادي التركي، بينما اعتقد آخرون أنها التقت صلاح خلال تدريباته الأولى مع الفريق.

لكن إيشان أكسوي ليست شخصية حقيقية، بل مؤثرة افتراضية يقدمها حسابها على إكس بوصفها "مؤثرة بالذكاء الاصطناعي من إسطنبول" و"وجها رقميا للعصر الجديد".

ولا توجد أي علاقة رسمية معلنة بين الشخصية وطرابزون سبور، كما أن الصورة لا توثق لقاء حقيقيا مع صلاح، وإنما تضع الشخصية الرقمية داخل مشهد يحاكي تدريبات النادي.

وساعد توقيت المنشور على انتشاره، إذ جاء بعد إتمام محمد صلاح انتقاله رسميا إلى طرابزون سبور ومزجت الصورة بين حدث رياضي حقيقي وشخصية غير موجودة، ما جعلها تبدو كأنها لقطة طبيعية من اليوم الأول لصلاح داخل ناديه الجديد.

وسبق أن انتشرت إيشان أكسوي عام 2025 بوصفها مذيعة تركية تقدم تغطية لمباريات دوري أبطال أوروبا، قبل أن تكشف تقارير إعلامية أنها لم تعمل في أي قناة، وأن صور الاستوديوهات والملاعب التي ظهرت فيها مولدة رقميا. وذكرت تقارير أن الشخصية جمعت عشرات الآلاف من المتابعين خلال أشهر، رغم تعريف حسابها لها باعتبارها نموذجا مصنوعا بالذكاء الاصطناعي.

وبدأت إيشان بنشر محتوى مرتبط بالموضة والسفر والحياة الفاخرة، قبل أن تتجه إلى كرة القدم، وتظهر رقميا بقمصان عدد من الأندية التركية وداخل ملاعب واستوديوهات افتراضية.

ويقدم الموقع الترويجي للشخصية إيشان بوصفها مشروعا تجاريا معدا للتعاون مع الشركات والعلامات التجارية، ويزعم وصول محتواها إلى ملايين المستخدمين، وهي أرقام لم تخضع للتحقق المستقل.