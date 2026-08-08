من هم الـ 10 "غير المرغوب فيهم" لحضور عرس رونالدو اليوم ؟

من المقرر أن يعقد كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز قرانهما في ماديرا مساء اليوم، وسط وجود تكهنات عن الشخصيات "غير المرغوب بوجودها".

وحجز الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات وشريكته الأنيقة، كاتدرائية فونشال لإقامة مراسم الزفاف، وفندق سافوي بالاس الفاخر ذا الخمس نجوم لحفل الاستقبال.

ومن المتوقع أن يكون هذا الزفاف من أضخم حفلات زفاف المشاهير لهذا العام، وستكون الدعوات إليه نادرة. لذا، فمن المؤكد أن من اختلفوا مع رونالدو خلال مسيرته الكروية لن يُدعوا. واستعرضت صحيفة "ذا صن" 10 من خصوم رونالدو الذين من شبه المؤكد أنهم لن يكونوا حاضرين لمشاهدة زفافه على جورجينا وهم:

واين روني

شكّل روني ثنائياً هجومياً مدمراً مع رونالدو في مانشستر يونايتد في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، لكنهما ليسا صديقين حميمين. وبدأت الخصومة بين الطرفين، عندما طالب رونالدو بطرد روني في كأس العالم 2006 قبل أن يغمز لمقاعد البدلاء. ثم وجه روني انتقادًا إلى رونالدو خلال فترته الثانية مع يونايتد بين عامي 2021 و2022، ما دفع البرتغالي إلى وصف زميله السابق بـ"الغيور" خلال مقابلة مع بيرس مورغان. كما قال أيضاً إنه "أكثر وسامة" من رونالدو.

إريك تين هاغ

أدى خلاف حاد مع تين هاغ إلى إنهاء فترة رونالدو الثانية في أولد ترافورد. وثار اللاعب البرتغالي غضبًا بعد استبعاده من قبل مدرب مانشستر يونايتد آنذاك، ورفض المشاركة كبديل في الدقائق الأخيرة ضد توتنهام عام 2022. ثم صرّح علنًا بأنه "لا يكنّ أي احترام" لتين هاغ، وتم فسخ عقده بالتراضي.

رالف رانغنيك

لم يبدُ رونالدو معجبًا كثيرًا بالمدرب الألماني عندما تولى تدريب مانشستر يونايتد مؤقتًا عام 2021. واعترف بأنه "لم يسمع به من قبل" ولم يكن متحمسًا لأساليب الضغط التي يتبعها، وفقًا للتقارير.

جيمي كاراغر

أصرّ أسطورة ليفربول على أن مانشستر يونايتد ارتكب خطأً فادحًا بإعادة التعاقد مع رونالدو. ويبدو أن رونالدو كان منتبهًا، فعندما وصل مراسلو سكاي سبورتس إلى ملعب أولد ترافورد صيف 2022، استقبل بحفاوة زميليه السابقين في يونايتد، روي كين وجاري نيفيل، على خط التماس، قبل أن يتجاهل كاراغر تمامًا.

ليونيل ميسي

تنافس عملاقا الكرة الذهبية بشراسة على لقب الأفضل على مر العصور على مدار العقدين الماضيين. وتقوم علاقتهما على الاحترام أكثر من التقارب، ولكن لا يمكن أن تصبح علاقة أساطير ريال مدريد وبرشلونة "ودية" إلى هذا الحد. وبفوز ميسي بثمانية ألقاب للكرة الذهبية مقابل خمسة لرونالدو، بالإضافة إلى فوزه بكأس العالم، فمن المرجح أنه لن يشارك في حفل ماديرا اليوم.



غاري لينيكر

بصفته من أشدّ المعجبين بميسي، لم يقتنع لينيكر بادعاء رونالدو بأنه أعظم لاعب كرة قدم على مرّ التاريخ. وبعد أن عبّر رونالدو عن رأيه، ألغى متابعته على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال لينيكر لموقع "ذا ريست إز فوتبول": "كريستيانو رونالدو لا يحبني كثيرًا. لم أغضبه بأي شيء قلته عنه. باستثناء أنني صريح وأعتقد عمومًا أن ميسي لاعب كرة قدم أفضل".

أليساندرو فلورينزي

اشتبك نجم إيطاليا وميلان السابق مع رونالدو خلال مباراة في عام 2019. وسخر فلورينزي، الذي كان يلعب آنذاك مع روما، من رونالدو، نجم يوفنتوس، لاستمراره في اللعب رغم إصابة أحد لاعبيه، لكن رونالدو أسكت فلورينزي وسخر من قصر قامته، ورغم ذلك شعر بالمرارة بعد أن سجل فلورينزي هدف التقدم في فوز روما 0/2.



كاسيميرو

بعد أن شارك غرفة الملابس مع رونالدو في ريال مدريد ومانشستر يونايتد، ربما توقع البعض أن يكون كاسيميرو من بين المدعوين لحفل زفافه. لكن ربما تم استبعاد البرازيلي بعد تصريحاته الأخيرة عن ميسي. بعد انضمامه إليه في إنتر ميامي، قال كاسيميرو: "بالنسبة لي، بلا شك، أنا قادم لألعب مع أفضل لاعب في التاريخ. إنه أحد أساطير كرة القدم".

أنطونيو كاسانو

انتقد أسطورة كرة القدم الإيطالية ونجم ريال مدريد السابق، كاسانو، رونالدو بشدة خلال فترة وجوده في يوفنتوس. وصفه بأنه "أناني" وأصرّ على أنه "لا يعرف كيف" يلعب ضمن فريق، وكشف كاسانو لاحقًا أن رونالدو حصل على رقم هاتفه، وأرسل له رسالةً يشيد فيها بإنجازاته الكروية ويطالبه بمزيد من الاحترام.

سيب بلاتر

سخر رئيس الفيفا السابق من رونالدو خلال خطاب ألقاه في اتحاد أكسفورد عام 2013، قائلاً إنه يقضي "وقتًا أطول في صالون الحلاقة" من ميسي. ونشر رونالدو المقطع علنًا، وقدّم بلاتر اعتذارًا رسميًا لناديه آنذاك، ريال مدريد. ومن غير المتوقع أن يكون ذلك كافيًا لتلقي الرجل السويسري دعوةً للمشاركة في حفل الزفاف.