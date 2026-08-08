عمرو دياب يدخل "غينيس" بإنجاز هو الأول من نوعه

حقق الفنان المصري عمرو دياب إنجازًا عالميًا جديدًا بإضافة لقب جديد إلى مسيرته الحافلة، بعدما دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كصاحب أطول مدة في صدارة قائمة "بيلبورد عربية - أعلى 100 فنان".

وجاء تتويج "الهضبة" بهذا الرقم القياسي بعد تصدره القائمة لمدة 64 أسبوعًا، تضمنت سلسلة استمرت 36 أسبوعًا متتاليًا، في المركز الأول دون انقطاع، وهو إنجاز غير مسبوق ولم يحققه فنان آخر.

وواصل نجم الغناء البارز تعزيز رقمه القياسي عقب صدور ألبومه الجديد "حبيتك"، ليعود لصدارة القائمة ويضيف 4 أسابيع جديدة، لترتفع حصيلته الإجمالية إلى 68 أسبوعًا فى المركز الأول، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز الفنانين في تاريخ الموسيقى العربية.

ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي الاستمرارية اللافتة للمطرب المصري، وقدرته على الحفاظ على حضوره الجماهيري، في وقت يواصل فيه تحقيق أرقام قياسية جديدة محليًا وعالميًا.



