عرس رونالدو اليوم ! تعرَّف على قائمة المدعوين .. هل سيحضر ميسي فعلاً ؟

تتصاعد في البرتغال التكهنات بشأن حفل زفاف النجم كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز، وسط تقارير أكدت أن الحفل سيقام اليوم السبت في جزيرة ماديرا، ونشرت قائمة للمدعوين تضم نجوماً من كرة القدم والغناء والسينما، من دون تأكيد رسمي من الثنائي أو مالكي المكانين المفترضين للزفاف.

وذكرت صحيفة A Bola البرتغالية أن مراسم الزواج ستقام عند الساعة الثالثة بعد الظهر في كاتدرائية فونشال، قبل انتقال المدعوين إلى فندق "سافوي بالاس" الفاخر.

ونشر موقع O Jogo الرواية نفسها، بينما تحدثت مواقع برتغالية أخرى عن إجراءات أمنية مشددة وإغلاق أجزاء من الفندق خلال الجمعة والسبت.

لكن التفاصيل الأساسية تعود إلى صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي نقلت عن مصدر غير معلن في الفندق أن طابقين وعدداً من مناطق الحانات أُغلقت أمام النزلاء بسبب فعالية خاصة.

ولم تؤكد الكاتدرائية أو إدارة الفندق أن المناسبة تخص رونالدو وجورجينا.

في المقابل، دعت مجلة Caras البرتغالية إلى التعامل بحذر مع الرواية، موضحة أن معظم التقارير الدولية تعيد نشر المعلومات نفسها نقلاً عن "ذا صن"، من دون تقديم تأكيد مستقل من ماديرا.كما نقل الموقع عن شقيقتي رونالدو، كاتيا وإيلما أفيرو، تأكيدهما عدم تحديد موعد للزفاف. ورفضت كاتيا رواية إقامة الحفل في ماديرا ووصفتها بأنها غير صحيحة.

وزادت الإثارة بعد تداول حساب جماهيري مؤيد لرونالدو على منصة "إكس" ما وصفه بأنه "قائمة مسرّبة" للمدعوين، من دون نشر وثيقة موثوقة أو تحديد مصدر للمعلومات.

وتضم القائمة المتداولة أسماء من عالم كرة القدم، بينها: كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريغو وريو فرديناند وعدد من لاعبي النصر السعودي، وإرلينغ هالاند ولامين يامال في نسخ أخرى من القائمة.

كما شملت أسماء مشاهير مثل ريهانا وجنيفر لوبيز ودريك وترافيس سكوت وفين ديزل، إلى جانب بطل الفنون القتالية السابق حبيب نورمحمدوف، والمذيع بيرس مورغان.

ويظل اسم ليونيل ميسي الأكثر إثارة للجدل؛ إذ أدرجته بعض القوائم المتداولة ضمن المدعوين، بينما غاب عن القائمة الأكثر انتشاراً، ما دفع المتابعين إلى التساؤل عما إذا كان الغريم التاريخي لرونالدو سيظهر في الحفل. ولا يوجد ما يؤكد توجيه دعوة إليه أو إلى أي من الأسماء الأخرى.

وتثير قائمة المشاهير الضخمة شكوكا إضافية، إذ سبق لرونالدو أن قال في مقابلة مع بيرس مورغان إن الزواج سيقام بعد كأس العالم 2026، وإنه يتوقع مراسم خاصة لأن جورجينا "لا تحب الحفلات الكبيرة". وكانت وسائل إعلام برتغالية قد تحدثت منذ نوفمبر 2025 عن اختيار ماديرا، مسقط رأس رونالدو، لإقامة الزفاف بعد المونديال، مع ترجيح كاتدرائية فونشال وفندق فاخر قريب منها، وفق صحيفة Diário de Notícias.

وبينما يستند اختيار ماديرا إلى تقارير برتغالية قديمة وتصريحات لرونالدو عن نيته الزواج، يظل موعد اليوم ومكان الاحتفال وقائمة النجوم ضمن التكهنات، في انتظار ظهور العروسين أو مرور الموعد من دون زفاف جديد.