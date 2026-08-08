«الوثبة للرطب» يُعزّز تسويق المنتج المحلي ويحافظ على إرث النخلة

أكد مدير مهرجان «الوثبة للرطب»، راشد خادم الرميثي، أن المهرجان يُشكّل منصة متكاملة للحفاظ على إرث النخلة، عبر دعم المزارعين، وتعزيز جودة الإنتاج، ونقل الخبرات الزراعية المتوارثة إلى الأجيال الجديدة، إلى جانب توفير فرص أوسع لتسويق المحاصيل المحلية، وربط المنتجين بالمستهلكين.

وأوضح الرميثي أن «الوثبة للرطب» يُمثّل المحطة الثالثة ضمن «موسم الرطب 2026»، بعد مهرجانَي «ليوا للرطب» و«العين للرطب»، مشيراً إلى أن توزيع الموسم على ثلاث محطات يواكب اختلاف مواعيد نضج الثمار في البيئات الزراعية المختلفة داخل إمارة أبوظبي، ويمنح المزارعين فرصاً أكبر للمشاركة وعرض محاصيلهم، إلى جانب مقارنة مستويات الإنتاج والاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وأوضح أن مسابقات المزاينة تسهم في تحويل معايير الجودة إلى مؤشرات عملية يمكن للمزارعين الاستفادة منها في تطوير إنتاجهم، إذ تعتمد عمليات التقييم على سلامة الثمار، وتجانس الحجم واللون، واكتمال النضج، وخلو المحصول من العيوب والإصابات، إضافة إلى جودة الفرز والتجهيز، ما يساعد المشاركين على تقييم محاصيلهم، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

وأوضح أن أثر المنافسات يمتد إلى المزارع نفسها، حيث يدفع السعي إلى تحقيق نتائج متميّزة إلى تحسين أساليب العناية بالنخيل، ومراجعة برامج الري والتسميد، ومكافحة الآفات، والاهتمام بالثمار خلال مراحل نموها وحصادها.

ولفت إلى أن المهرجان يواكب أيضاً التطورات في القطاع الزراعي من خلال تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين صحة الأشجار وجودة الثمار، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المعرفة التقليدية المرتبطة بموسم جني الرطب ومسميات الأصناف المحلية.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد الرميثي أن المهرجان يفتح قناة مباشرة بين المنتج والمستهلك، ويمنح الرطب والفواكه المحلية مساحة أوسع للتعريف بجودتها ومصادرها.

وعن مشاركة الأجيال الجديدة، أوضح الرميثي أن المهرجان يحرص على تقديم التراث بصورة تفاعلية، من خلال مخيم «مقيظنا» الذي يضم برامج متنوعة، تشمل سنع المجالس، والقهوة الإماراتية، والحرف التقليدية، والمطبخ الإماراتي، والفنون الأدائية، والألعاب الشعبية، إلى جانب التجارب الرقمية المستوحاة من التراث.