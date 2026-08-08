«دبي مولاثون» تصل إلى مطار دبي الدولي للمرة الأولى

استضافت مطارات دبي وللمرة الأولى فعالية «دبي مولاثون» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك في مطار دبي الدولي لتدخل المبادرة إلى بيئة المطارات، وتحوّل مرافق المطار الداخلية إلى مسارات للمشي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ الرياضة والصحة لتكون جزءاً طبيعياً من الحياة اليومية.

وشهدت منطقة المغادرين في المبنى 3 انطلاق دبي مولاثون بمشاركة موظفي مطارات دبي وأفراد مجتمع المطار oneDXB وأصحاب الهمم، الذين اجتمعوا في مسيرتين صباحيتين داخل المبنى.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي ماجد الجوكر، إن هذه المبادرة تحمل طابعاً مجتمعياً يشجع على ممارسة الرياضة، ويتيح للجميع المشاركة بما يتناسب مع مواعيد مناوباتهم ومواقع عملهم وروتينهم اليومي. ومع استضافة الدورة الثانية من «دبي مولاثون» في مطار دبي الدولي، نؤكد أن أبسط الخطوات قادرة على صنع فارق كبير.

وقال المنسق العام لمبادرة «دبي مولاثون» دميثان القمزي، إن استضافة الفعاليات في مطار دبي الدولي إضافة نوعية للمبادرة، إذ تتيح الوصول إلى شريحة جديدة تضم موظفي المطار وأفراد مجتمعه والمسافرين، وهو ما يؤكد أن «دبي مولاثون» تجاوزت المفهوم التقليدي للمبادرات الرياضية لتصبح حركة مجتمعية تصل إلى الأفراد في مواقع عملهم وحياتهم اليومية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للحياة والعمل في العالم.

وتتواصل فعاليات «دبي مولاثون» على مدار شهر أغسطس الجاري أسبوعياً يوم الجمعة في عدد من المواقع الرئيسة بالمبنى 3، لتجمع مئات الموظفين وشركاء مجتمع المطار وأفراد الجمهور.

وتُختتم الفعاليات في 28 أغسطس بمسيرة خاصة احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، بدعوة من مطارات دبي لأفراد مجتمع المطار oneDXB للمشاركة فيها، تقديراً لإسهامات المرأة الإماراتية في مختلف مجالات العمل بالمؤسسة وقطاع الطيران عموماً.