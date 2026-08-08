«كلمة» يصدر ترجمة عربية لـ «أوّل الغيث»

أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، ضمن مشروع «كلمة» للترجمة، الترجمة العربية لرواية «أول الغيث» للكاتب المكسيكي أغوستين يانييس. ترجم الرواية الكاتب والمترجم المصري أحمد عبداللطيف، وراجعها الشاعر والأكاديمي العراقي كاظم جهاد.

صدرت «أول الغيث» في عام 1947، وسرعان ما أعطت كاتبها مكانة ريادية في أدب بلده وقارته. ومع أن يانييس ألّف نحو 40 عملاً توزعت على الرواية والقصة القصيرة والمقالة الفكرية والنقدية، إلا أن فرادته الاستثنائية وإسهامه الريادي في تطوير الرواية المكسيكية والأميركية اللاتينية الحديثة بقيا مرتبطين بروايته «أول الغيث».