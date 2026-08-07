فأر يسرق مجوهرات بـ 12 ألف دولار في الهند

تحول فأر صغير إلى لص محترف في متجر للمجوهرات بمدينة تومكور بولاية كارناتاكا الهندية، متسبباً في حالة من الاستنفار بعد اختفاء قطع ذهبية ثمينة قُدرت قيمتها بنحو 12 ألف دولار.

بدأت الحكاية عندما اكتشف العاملون في متجر مجوهرات اختفاء عشرة خواتم ذهبية وسلسلتين بشكل غامض، ورصدت كاميرات المراقبة فأراً يتسلل إلى منطقة العرض ويحمل خاتماً ذهبياً ببراعة، متوجهاً به نحو فتحة صغيرة أسفل المتجر. وبناءً على هذه المشاهد، تتبع العاملون مسار الفأر بدقة، ليقودهم البحث إلى جحر صغير عثر داخله على المسروقات الذهبية بالكامل.