ترامب: زوجتي تقول لي دائماً "تصرفاتك لا تليق برئيس" !

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن بعض الانتقادات التي توجهها إليه زوجته ميلانيا، مشيرًا إلى أنها لا تحب بعض تصرفاته التي يؤديها على المسرح، وأنها طلبت منه مرارًا التوقف عن بعض العروض التي تراها مبالغًا فيها.

وخلال كلمة ألقاها أمام حشد في منتجع وكازينو ريد روك بمدينة لاس فيغاس، قال ترامب إن ميلانيا تنزعج من تقليده لبعض المواقف خلال خطاباته، خصوصًا العروض التي يسخر فيها من رياضات النساء عبر تمثيل حركات رفع الأثقال.

وأضاف ترامب أن ميلانيا وصفت هذه التصرفات بأنها "مروعة" و"لا تليق برئيس"، لكنه استغل الأمر بطريقة ساخرة أمام أنصاره، حيث أعاد تقديم الحركات نفسها التي قالت إنها لا تفضلها.

كما تابع الرئيس الأمريكي في مناسبات سابقة إلى أن ميلانيا ترامب لا تحب رقصته الشهيرة على أنغام أغنية YMCA خلال التجمعات، وأنها تطلب منه التوقف عنها.

