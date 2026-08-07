إيلون ماسك خسر أمس 90 مليار دولار .. لكنه لا يزال الأغنى في العالم

تراجعت ثروة رجل الأعمال وأغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، بنحو 89.6 مليار دولار خلال جلسة التداول الأخيرة، لتصل إلى نحو 693.7 مليار دولار بنسبة تراجع 11.44%، بحسب بيانات قائمة فوربس للمليارديرات.

ويأتي التراجع الأخير تزامناً مع هبوط أسهم شركته سبيس إكس بنحو 13.6% خلال جلسة الأربعاء، مسجلة أدنى إغلاق يومي لها منذ الإدراج، لتفقد الشركة 224 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وهبوط الأسهم جاء بعد إعلان الشركة أولى نتائج أعمالها بعد تحولها إلى شركة مساهمة عامة، وذلك في ظل مخاوف تتعلق بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي .

في الوقت نفسه، انخفضت فيه أسهم تسلا، التي يشغل منصب رئيسها التنفيذي، بنحو 1.77% خلال جلسة التداول.

وكانت ثروة ماسك شهدت تحسناً في الأيام السابقة بعد عودة أسهم سبيس إكس إلى الارتفاع وذلك قبل الهبوط الكبير اليوم.

وانخفضت ثروة رجل الأعمال من ذروة بلغت 1.45 تريليون دولار في 16 يونيو 2026، ما يعني خسارة تقارب 756.3 مليار دولار أو حوالي 52% من ثروته.