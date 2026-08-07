4 كلمات مقلقة قالها الطيّار حولت الرحلة إلى كابوس

تحولت رحلة جوية كانت في طريقها من بريطانيا إلى إسبانيا، صباح أمس الخميس، إلى "كابوس للمسافرين" وذلك بعد أن قال الطيار أربع كلمات "مقلقة"، وسرعان ما دب الرعب في وسط الركاب، فيما كانت الطائرة قد أعلنت بالفعل "حالة الطوارئ" وهي في الجو.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة "ديلي ميرور" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، فقد أعلنت الرحلة الجوية التابعة لشركة (Jet2) حالة الطوارئ فوق شمال غرب إنجلترا صباح امس.

ونفذت الطائرة هبوطاً اضطرارياً بعد أن أعلن طاقم الطائرة الطوارئ بعد الإقلاع بقليل، وأبلغ الطيار الركاب بأن الطائرة اصطدمت بجسم ما ربما يكون طائراً في الجو، وقال: "ارتطمنا بطائر. علينا الهبوط".

وأطلقت الرحلة التي كانت في طريقها من مطار ليفربول جون لينون إلى مطار "بالما دي مايوركا" في إسبانيا إنذار طوارئ عاما (يحمل الرمز 7700) بينما كانت تحلق على ارتفاع 12 ألفاً و875 قدماً.

ووفقاً لموقع (Flightradar24) فقد غيّرت الرحلة التي أقلعت عند الساعة الثامنة صباحاً، مسارها أثناء تحليقها بالقرب من مدينة "شروزبري" قبل أن تعود أدراجها نحو ليفربول، حيث هبطت اضطرارياً في مطار مانشستر.

وأكد أحد الركاب أن الطائرة هبطت بسلام في مطار مانشستر صباح الخميس، وأضاف قائلاً: "بمجرد إقلاع الطائرة، حدث اهتزاز مفاجئ وزاد مستوى الضجيج، لكن لم يكن الأمر مثيراً لقلق الركاب".

وأضاف: "بعد حوالي 15 دقيقة من بدء الرحلة، أعلن القائد وجود مشكلة. وظل الجميع هادئين وتصرف طاقم الضيافة باحترافية، كما طمأن القائد الجميع".

وتابع: "هبطت الطائرة بسلام في مطار مانشستر، ونتوقع الصعود على متن رحلة أخرى لاستكمال رحلتنا في حوالي الساعة 11:25 صباحاً".

كما وصف راكب آخر -كان مسافراً إلى بالما لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة بصحبة زوجته وشقيقه وزوجة شقيقه- اللحظة التي أخبر فيها طيار رحلة "Jet2" الركاب بعبارة: "علينا الهبوط". وأوضح الراكب أن طاقم الطائرة أبلغهم بأن الطائرة تعرضت لما يُشتبه بأنه اصطدام بطائر.

وقال: "حدث اهتزاز مفاجئ وضجيج يفوق المعدل الطبيعي بمجرد الإقلاع. شعرنا بالاهتزازات، وشعرنا بوجود شيء ما".

وأضاف: "لم يكن الأمر كافياً لإثارة قلق أحد، لكننا لاحظنا تغيراً وأدركنا أن هناك خطباً ما. ظل الجميع هادئين؛ لم نتحدث عن الأمر، لكن الجميع كانوا يدركون أن شيئاً ما يحدث".

وختم قائلاً: "بعد حوالي 15 دقيقة من بدء الرحلة، أعلن القائد وجود مشكلة. حافظ الجميع على هدوئهم وكان طاقم الضيافة محترفاً. طمأن القائد الجميع، وكانت الشركة ممتازة في تعاملها، خاصة وأن الرحلة كانت تقل العديد من الأطفال".

وبحسب الراكب فقد "قال الطيار إنه يعتقد أن الطائرة اصطدمت بطائر، وأنه يتعين علينا الهبوط لفحص الأمر. وبالفعل، غيرنا مسارنا نحو مانشستر وهبطنا بسلام".

ويقول أحد الركاب إن شركة "Jet2" رتبت رحلة أخرى لاستئناف رحلتهم المتجهة إلى بالما في حوالي الساعة 11:25 صباحاً.