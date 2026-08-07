بعد استقباله بالألعاب النارية من جمهور "طرابزون" .. محمد صلاح: "يا ريتني كنت بعرف أحكي تركي"

تمنى النجم المصري محمد صلاح الحديث باللغة التركية وذلك خلال مؤتمر تقديمه لاعباً جديداً لنادي طرابزون يوم الخميس.

وبدأ صلاح حديثه للجماهير التركية التي ملأت ملعب "باربارا بارك": "مرحبا.. تمنيت أن أتحدث اللغة التركية في هذه اللحظة لكن ما زال الوقت مبكراً بالنسبة لي. ما حدث خلال الأيام الماضية تجربة لم أعشها طوال حياتي".

وتابع: "أشعرتموني بالحب، وأنا هنا للفوز، والفوز بكل شيء من أجل الفريق، ولا أستطيع الانتظار لحين رؤيتكم في الملعب قريباً".

وكانت عشرات الآلاف من جماهير الفريق استقبلت صلاح استقبالا تاريخيا على ملعب "بابارا بارك"، وسط عروض للألعاب النارية وأهازيج متواصلة احتفاءً بانضمام قائد منتخب مصر إلى النادي.

وتوافدت جماهير طرابزون سبور إلى الملعب قبل ساعات من انطلاق الحفل، قبل أن تنفجر المدرجات بالهتافات فور ظهور محمد صلاح، في مشهد استثنائي عكس حجم الترقب والحفاوة التي صاحبت بداية مشواره مع الفريق التركي.

وحرص محمد صلاح على تحية الجماهير التي احتشدت في مدرجات "بابارا بارك"، معبرًا عن امتنانه الكبير للاستقبال الحافل، مؤكدًا أن الأجواء التي عاشها خلال حفل التقديم ستظل عالقة في ذاكرته.

وقال قائد منتخب مصر في كلمته أمام الجماهير: "لم أتوقع هذا الحب من الجمهور، وبسبب هذا الحب لا يمكنني الانتظار لأبدأ اللعب مع الفريق."

وأبدى صلاح حماسه لانطلاق مشواره مع طرابزون سبور، متعهدًا ببذل أقصى ما لديه لإسعاد الجماهير والمساهمة في تحقيق النجاحات خلال الموسم الجديد.

وكان نادي طرابزون سبور أعلن، الخميس، التعاقد رسميًا مع محمد صلاح بعقد يمتد لموسمين، ليبدأ النجم المصري تجربة جديدة في الدوري التركي بعد مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية.

ووفقًا لتفاصيل التعاقد، سيحصل صلاح على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، إضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 7 ملايين يورو، إلى جانب 20% من عائدات المنتجات التي تحمل اسمه، فضلًا عن حوافز مالية مرتبطة بالأداء والبطولات التي يحققها مع الفريق.